Quanto costano gli stivaletti rosso fuoco di Ilary Blasi a Battiti Live

Oggi, lunedì 14 luglio, ritorna Battiti Live, il festival dell'estate targato Radio Norba che ogni anno dà spazio agli artisti del momento che si sfidano a colpi di tormentoni. In onda ogni settimana su Canale 5, viene presentato da Ilary Blasi (che dal 2024 ha preso il posto di Elisabetta Gregoraci) insieme ad Alvin e a Nicolò De Devitiis. Al di là delle esibizioni dei cantanti, ad attirare le attenzioni del pubblico è stata la "padrona di casa": dopo l'abito mocha mousse del debutto, cosa ha indossato per la seconda puntata? Ecco tutti i dettagli del look con cinture multiple e stivaletti di vernice.

Ilary Blasi con le cinture "multiple" a Battiti Live

The Kolors, Annalisa, Lorella Cuccarini, Gaia, Fedez e Clara: questi sono solo alcuni degli ospiti della seconda puntata di Battiti Live (pre-registrata a metà giugno dalla piazza sul mare di Molfetta ma mandata in onda su Canale 5 solo oggi).

Il look di Ilary Blasi per la seconda puntata

Ilary Blasi è stata la vera protagonista dell'evento grazie al look sfoggiato che sembra essere destinato a fare tendenza. Sul palco ha infatti abbinato un body total black con scollatura strapless a una maxi gonna grigia, un modello con profondissimo spacco laterale che ha lasciato in vista la coscia. Per completare il tutto, nonostante la gonna avesse già la cintura incorporata, ha aggiunto delle altre fasce borchiate di pelle nera, seguendo così la moda delle cinture multiple.

Ilary Blasi a Battiti Live

Chi ha firmato gli stivaletti rossi di Ilary Blasi

Ad aggiungere un tocco grintoso e rock al look da palcoscenico di Ilary Blasi sono state le scarpe. Niente sandali, mules o calzature tipicamente estive, ha preferito un paio di stivaletti col vertiginoso tacco a spillo metallico, per la precisione un modello firmato Casadei in vernice rosso fuoco. Quanto costano? Sugli e-commerce di moda di lusso vengono venduti a 750 euro, mentre sul sito ufficiale sono disponibili solo in pelle opaca (e costano 825 euro). Capelli sciolti e ondulati, bracciali rigidi di Hermès ai polsi e sorriso smagliante stampato sul viso: Ilary Blasi è in assoluto una delle regine di stile dell'estate 2025.