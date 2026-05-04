The Flight Club rivela quali sono i 5 migliori aeroporti del mondo

Matteo da anni ha fatto la mossa più intelligente di tutte: sfruttare i punti dei programmi fedeltà per viaggiare, e bene. Ha girato il mondo vivendo le esperienze più incredibili e ha deciso di creare The Flight Club per scrivere recensioni dei luoghi e servizi migliori, tra questi ha rivelato a Fanpage.it i 5 migliori aeroporti in cui è stato.

Matteo di The Flight Club fa colazione nella sua stanza sul volo Ethiad

Oggi gli aeroporti non sono più solo luoghi di passaggio, ma spazi in cui si gioca una parte importante dell’esperienza di viaggio. Efficienza, servizi, qualità degli ambienti e gestione dei flussi fanno la differenza tra uno scalo funzionale e uno davvero competitivo. Per capire quali siano oggi i migliori aeroporti al mondo, abbiamo parlato con Matteo di The Flight Club, che da anni viaggia in giro per il mondo nelle migliori First Class. I suoi viaggi però non solo offerti, né tantomeno inviti da parte di sponsor: nascono dalla sua passione per i programmi fedeltà. Come Matteo ha sottolineato, "i punti sono soldi" e questo mondo gli permette di fare delle esperienze incredibili investendo semplicemente nella sua quotidianità. Invece che usare i punti per voucher o premi più "banali", Matteo li usa per fare dei viaggi incredibili, come portare sua moglie alle Maldive per il compleanno. Ovviamente, viaggiando in tutto il mondo ha visto cose davvero particolari, come veri e propri residence, docce e bar nelle First Class delle compagnie aeree, ma anche aeroporti che sembrano più che altro delle città in cui perdersi. Dall’aeroporto internazionale di Doha a quello di Singapore, passando per quello di Hong Kong ecco i migliori secondo The Flight Club.

Doha International Airport

Quali sono gli aeroporti più belli che hai visitato?

Se parliamo di esperienza completa, l’aeroporto di Singapore è imbattibile. Non è solo bello: è un luogo dove puoi davvero passare ore senza annoiarti. Io ci sono rimasto volontariamente per 24 ore. Subito dopo metterei Hong Kong e Doha, che offrono servizi di altissimo livello e una grande efficienza. Negli ultimi anni sono stati costruiti aeroporti molto belli anche dal punto di vista estetico, come il nuovo terminal di Abu Dhabi o quello di Phnom Penh in Cambogia. Va però fatta una distinzione, perché è difficile confrontare aeroporti molto diversi per dimensione. Un hub da 50 milioni di passeggeri non può essere paragonato a uno più piccolo. Ma tra i grandi aeroporti, Singapore resta sicuramente il riferimento assoluto.

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Singapore changi airport

E invece i servizi più particolari che hai trovato a bordo?

L’aereo più incredibile in assoluto è The Residence di Etihad: una suite privata con salotto, camera da letto e bagno con doccia. È letteralmente un appartamento in volo. Poi c’è la First Class di Singapore Airlines, dove se viaggi in coppia puoi avere un vero letto matrimoniale. Io ci ho festeggiato il compleanno: è un’esperienza unica. Molto iconici sono anche la doccia e il bar a bordo di Emirates. Il bar, in particolare, è interessante perché crea socialità, in aereo siamo tutti "sullo stesso piano" e si finisce a parlare con persone di ogni tipo, dagli attori agli sportivi. Ci sono anche soluzioni particolari, come spazi dedicati alla preghiera su alcune compagnie mediorientali, oppure le nuove cuccette in economy che Air New Zealand introdurrà. In generale, oggi l’aereo non è solo un mezzo di trasporto ma un ambiente dove possono nascere esperienze uniche. Ma se devo scegliere la cosa più estrema, resta The Residence: uno spazio privato che supera per comfort persino molti appartamenti.