Quali sono gli aeroporti più puliti al mondo: in classifica anche due italiani

Sapete quali sono gli aeroporti più puliti al mondo? Ecco la classifica ufficiale(al cui interno ci sono anche due nomi italiani).

Ogni volta che entrate in un aeroporto state bene attenti a non toccare nulla e a disinfettare ogni oggetto che entra in contatto con una superficie comune? Considerando il fatto che si tratta di luoghi in cui transitano milioni di passeggeri ogni anno, la vostra non è una scelta sbagliata. Esistono, però, delle eccezioni. In giro per il mondo, infatti, ci sono degli aeroporti che si sono distinti per la loro incredibile pulizia: ecco la classifica (con ben due famosi nomi italiani al suo interno).

Qual è l'aeroporto più pulito al mondo

L'Airports Council International ha assegnato gli ASQ Customer Experience Awards 2025, ovvero i premi riservati agli aeroporti che ogni anno offrono un'esperienza eccellente ai loro clienti. Tra i riconoscimenti più attesi c'erano quelli riservati agli aeroporti più puliti al mondo, chi ha trionfato in questa categoria? L'hub di Girona-Costa Brava, in Spagna, che solo lo scorso anno ha accolto ben 2,2 milioni di passeggeri (di cui l'87% viaggiava per piacere). A seguirlo in lista è stato l'aeroporto di Izmir Adnan Menderes, in Turchia, considerato sia uno dei più puliti al mondo che uno dei più piacevoli d'Europa (viste le insegne facili da interpretare che rendono il viaggio più "scorrevole").

Gli aeroporti italiani che si sono distinti per pulizia

L'aeroporto internazionale di Malta, quello di Pamplona e lo Shota Rustaveli di Tbilisi, in Georgia: questi sono solo alcuni degli altri nomi comparsi nella classifica degli aeroporti più puliti al mondo. Non sono mancati gli italiani, ovvero l'aeroporto di di Roma Fiumicino e quello di Torino, entrambi distintisi per la loro pulizia, soprattutto se messi a confronto con gli altri concorrenti Made in Italy. Insomma, a quanto pare attendere ai gate la partenza del volo non è sempre un'esperienza "a prova di germi", in molte parti del mondo lo staff aeroportuale sta bene attento a mantenere le aree comuni "linde e pinte" in ogni momento della giornata.