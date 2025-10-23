Qual è l’aeroporto migliore al mondo del 2025: i premi assegnati da Forbes

orbes Travel Guide ha organizzato la seconda edizione dei Verified Air Travel Awards: ecco qual è l’aeroporto che si è aggiudicato il titolo di migliore del 2025.

Quando si dà davvero il via a un viaggio? Quando si varca la soglia dell'aeroporto, ritrovandosi a passeggiare tra gli scaffali del duty free una volta superati i controlli di sicurezza. La cosa che in pochi sanno è che in alcune città del mondo gli aeroporti sono enormi, lussuosi e dotati di ogni tipo di servizio, permettendo ai turisti di vivere delle esperienze davvero straordinarie e indimenticabili. È proprio per questo che Forbes Travel Guide ha organizzato la seconda edizione dei Verified Air Travel Awards, che hanno premiato le eccellenze del mondo aeroportuale.

Perché l'aeroporto di Singapore è il migliore al mondo

Chi ha vinto i premi più ambiti assegnati da Forbes Travel Guide nel 2025? Emirates si è aggiudicata il titolo di migliore compagnia aerea internazionale, mentre l'aeroporto di Singapore Changi è di nuovo il migliore al mondo (ha confermato, dunque, il primato già ottenuto agli Skytrax World Airport Awards del 2025). Quali sono i dettagli che lo rendono imperdibile? Offre ai viaggiatori delle attrazioni uniche nel loro genere, da un giardino delle farfalle a una piscina sul tetto, fino ad arrivare a un labirinto di siepi. Non bisogna dimenticare, inoltre, la Rain Vortex, ovvero la cascata al coperto più alta al mondo (arriva a 40 metri di altezza), considerata il simbolo dell'aeroporto di Changi. L'aeroporto di Singapore ha raggiunto il primato anche nel settore dei ristoranti aeroportuali, risultati i migliori al mondo del 2025.

L’aeroporto di Singapore

Qual è l'innovazione dell'anno nel mondo dell'aviazione

I premi assegnati da Forbes Travel Guide non sono finiti qui: l'aeroporto LaGuardia di New York ha ottenuto il titolo di migliore aeroporto degli Stati Uniti, la Delta Air Lines è la migliore compagnia "a stelle e strisce" e la JSX la migliore compagnia aerea di piccole dimensioni. Emirates ha ricevuto anche altri riconoscimenti, primo tra tutti la migliore prima classe internazionale sul Boeing 777-300ER diretto a Dubai, mentre la Qsuite della Qatar Airways è risultata la migliore classe business internazionale. L'innovazione dell'anno? Forbes non ha avuto dubbi: i sedili economy Skycouch di Air New Zealand, dove una fila di tre poltrone è stata trasformata in un divano.