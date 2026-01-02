Qual è la migliore compagnia aerea a lungo raggio del 2026

L'aereo è il mezzo di trasporto più utilizzato degli ultimi anni sia dai lavoratori che si spostano in giro per il mondo che dai turisti con la voglia di scoprire le bellezze internazionali. Spesso, però, quando si parte, ci si ritrova in velivoli vecchi e poco confortevoli e la cosa rende il viaggio un vero e proprio inferno. A venire in "soccorso" alle persone in partenza sono stati gli esperti di assicurazioni di viaggio di MoneySuperMarket, che hanno stilato la classifica delle migliori compagnie aeree a lungo raggio del 2026: ecco il risultato.

La migliore compagnia aerea a lungo raggio al mondo

Gli esperti di assicurazioni di viaggio di MoneySuperMarket hanno analizzato i dati di 19 compagnie aeree a lungo raggio molto popolari, da Emirates a Lufthansa, e, dopo aver valutato diversi parametri, dal comfort offerto alle passeggeri alle prestazioni dei voli, sono arrivati a una lista definitiva delle migliori del 2026. A essersi classificata al primo posto è stata la Singapore Airlines, che ha ottenuto un punteggio di 36,95 su 50. Perché è tanto apprezzata? Per il rapporto qualità prezzo molto conveniente ma anche per l'esperienza di volo, per l'affidabilità e per il cibo e le bevande offerte a bordo. A seguire nella top 3 ci sono la Qatar Airways (superiore anche alla Singapore Airlines in fatto di servizio del personale e posti a sedere) e la Cathay Pacific, apprezzata per intrattenimento e affidabilità.

Quando bisogna evitare i voli low-cost

Nella classifica delle migliori compagnie aeree del 2026 c'è, poi, la britannica Tui, seguita da Emirates, Qantas, Malaysia Airlines, Virgin Atlantic, Delta Airlines, Air France ed Etihad. Nessuna traccia, invece, dell'italiana ItaAirways. I risultati rivelati hanno dimostrato che la soddisfazione dei clienti sui voli a lungo raggio è determinata dalla coerenza e dalla puntualità, anche se risultano essere fondamentali i servizi offerti a bordo. I voli low-cost, sebbene possano sembrare allettanti, non offrono tanto comfort o esperienza, dunque i passeggeri con esigenze specifiche farebbero bene a prendere in considerazione questi fattori prima di prenotare.