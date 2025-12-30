Vi è mai capitato di salire in aereo e di ritrovarvi incastrati nel vostro sedile? Ecco quali sono le compagnie aeree peggiori al mondo in fatto di spazio per le gambe.

L'aereo è ormai il mezzo di trasporto più utilizzato al mondo: complici i prezzi stracciati proposti dalle compagnie low-cost e la possibilità di raggiungere mete lontane in poco tempo, sono moltissimi coloro che lo scelgono per organizzare ogni vacanza. L'unico piccolo inconveniente? Spesso quando si sale sul velivolo, ci si ritrova con l'entusiasmo "a pezzi" dopo aver scoperto che lo spazio disponibile davanti al sedile è così stretto da far rimanere incastrati con qualsiasi movimento. Quali sono le compagnie aeree che a tale riguardo si sono classificate tra le peggiori al mondo?

La compagnia aerea con il minore spazio per le gambe al mondo

I ricercatori di TrispAdvisor hanno analizzato le recensioni rilasciate dai clienti alle diverse compagnie aeree low-cost e sono giunti alla conclusione che ne esiste una in particolare che offre davvero poco spazio per le gambe ai suoi clienti. In inglese viene definito "seat pitch" e nella pratica è l'area tra il proprio sedile e quello davanti, dove si posizionano le gambe una volta che l'aereo è partito. A sorpresa a essersi classificata al primo posto tra le peggiori sul tema è stata British Airline, la compagnia di bandiera britannica che offre appena 71 cm di spazio ai passeggeri (mentre per quelli in classe premium si passa a 86-96 cm). Il 52,6% delle recensioni presenti su TripAdvisor hanno, inoltre, aggiunto che i sedili erano rigidissimi.

Le compagnie migliori al mondo per lo spazio per le gambe offerto ai clienti

A seguire ci sono Ryanair con il 51,4% di recensioni negative, United Airlines con il 47,2%, American Airlines col 43,8% e Air Canada col 42,1%. Nella lista compaiono anche Lufthansa, EasyJet, Delta Airlines, Turkish Airlines e Virgin Atlantic. Dall'altro lato della classifica, ovvero tra le compagnie che offrono maggiore spazio per le gambe ai clienti, ci sono SunExpress, dove solo il 6,4% delle recensioni sul tema sono negative, e Jet2, dove solo il 12% dei viaggiatori si è lamentato. I passeggeri hanno, inoltre, sottolineato che questo problema è sentito non solo sulle lunghe tratte ma anche sui voli a corto raggio, dove si va comunque alla ricerca di comfort. In quanti si trovano d'accordo con questi risultati?