Quali sono i posti finestrino da non prenotare in aereo (perché non hanno l’oblò)

Vi è mai capitato di prenotare un posto finestrino in aereo ma di essersi ritrovati su una poltrona che accanto non aveva l’oblò? Ecco quali sono i posti da evitare.

Per molti il momento migliore di un viaggio è quello del volo, soprattutto se si ha un posto finestrino che permette di ammirare dall'alto i luoghi sorvolati, dalla città di partenza al mare, fino ad arrivare al paese di arrivo. In alcuni casi, però, i passeggeri che hanno riservato una poltrona "con vista" durante la prenotazione potrebbero avere una spiacevole sorpresa: un posto che non ha l'oblò. Ecco quali sono i posti finestrino che andrebbero evitati perché letteralmente non hanno il finestrino.

Perché alcuni posti finestrino non hanno il finestrino

Vi è mai capitato di aver prenotato un posto finestrino in aereo ma di esservi ritrovati seduti accanto agli interni senza apertura? Non è una cosa che succede di rado, anzi, sono moltissimi i passeggeri che sui social "denunciano" degli inconvenienti simili e, a giudicare dai numerosi commenti che ricevono, la delusione che si prova in quel momento è decisamente comune. Esiste però un modo per "prevenire": evitare alcune poltrone specifiche, soprattutto quando si parla di voli Ryanair. I Boeing 737 della compagnia, infatti, sono dotati di un sistema di aria condizionata con due condotti posizionati vicino al carrello di atterraggio, dove non rimane abbastanza spazio per un finestrino vero e proprio.

I posti finestrino da evitare

I posti finestrino da evitare sui voli Ryanair perché non sono dotati di oblò? Il 14 F e il 14 A, ma spesso l'imprevisto si verifica anche all'11 F e all'11 A, al 12 F e al 12A. "Denunciata" da molti utenti social, la compagnia aerea si è difesa sottolineando che i viaggiatori vengono sempre avvisati al momento della prenotazione, dove viene specificato che i posti in questione non hanno l'oblò, nonostante siano posizionato ai margini del velivolo. Insomma, a quanto pare la scelta del posto, soprattutto quando viene pagato un extra per riservarlo, deve essere fatta con criterio e attenzione per evitare spiacevoli imprevisti: in quanti faranno maggiore attenzione al numero della poltrona la prossima volta che prenoteranno un viaggio?