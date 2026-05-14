Alessandra Amoroso è nella “cool mom era”: i suoi look nascondono un omaggio a Penny

Alessandra Amoroso è tornata sui social, dichiarando di essere nella sua “cool mom era”. Qual è l’omaggio glamour a Penelope che ha nascosto nei suoi look?

Alessandra Amoroso è diventata mamma per la prima volta lo scorso settembre, ha messo al mondo la piccola Penelope, la figlia nata dall'amore col futuro marito Valerio Pastore. Sebbene fino agli sgoccioli della gravidanza abbia continuato a lavorare, esibendosi praticamente in ogni parte d'Italia, ora ha deciso di concedersi una pausa, così da godersi al 100% l'inedita esperienza della maternità. Sui social, però, continua a mantenere un contatto diretto con i followers ed è proprio lì che, visti i look super glamour che ha sfoggiato, ha dichiarato di essere nella sua "cool mom era".

I look da mamma cool di Alessandra Amoroso

L'arrivo della piccola Penelope ha cambiato in modo drastico la vita di Alessandra Amoroso, basti pensare al fatto che l'ha spinta a concedersi per la prima volta nella sua vita una "vera" pausa lavorativa. Nonostante ciò, non riesce a rinunciare al glamour e all'innata passione per la moda, anzi, per il gran ritorno sui social ha sfoggiato una serie di look super fashion. Pantaloni della tuta oversize abbinati a una camicia di jeans per un'uscita con Penny, jeans, camicia maschile e camperos pitonati per una giornata casalinga, gonna a matita, tacchi a spillo e t-shirt "femminista" di Nude Project per una serata con le amiche: lo stile da "mamma cool" di Alessandra Amoroso è tutto da imitare.

Alessandra Amoroso e Penny

La collana dedicata a Penny

C'è un dettaglio passato a molti inosservato su cui Alessandra Amoroso ha voluto portare l'attenzione dei followers: un dolce omaggio a Penny nascosto nei suoi look. Tra i tanti gioielli che sfoggia quotidianamente, ce n'è uno in particolare che si è fatta realizzare dopo la nascita della figlia: una collanina in oro giallo con un micro pendente a forma di P, ovvero l'iniziale del nome della piccola Penelope.

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La collana dedicata a Penny

Così facendo, la cantante ha dimostrato di essere una mamma amorevole assolutamente "normale", che riesce a portare con sé la figlia anche quando ha qualche impegno. Ha poi voluto rassicurare i fan che non vedono l'ora di ammirarla ancora una volta sul palco: non solo li legge e li pensa, gli ha anche detto "Ci vediamo in giro", lasciando aperta la possibilità di ospitate su palcoscenici importanti.