Il look di Alessandra Amoroso diventa un costume di Carnevale: l’omaggio alla cantante

Il Carnevale volge al termine, ma in questi giorni c'è stato modo di sbizzarrirsi tra costumi, travestimenti, party a tema. In Italia la ricorrenza è molto sentita, sia tra gli adulti che tra i più piccoli. Ci sono città che organizzano festeggiamenti in grande stile, diventati famosi in tutto il mondo. Ma sono sicuramente i bambini quelli che si divertono di più, che cercano il costume del loro personaggio del cuore, che invadono le strade con gli amichetti armati di coriandoli e stelle filanti. Non c'è fine all'originalità, si può spaziare con la fantasia realizzando davvero di tutto, cercando fonti di ispirazione nel mondo dei cartoon, della televisione e chi più ne ha più ne metta. Come dimenticare quando il look sanremese di Chiara Ferragni è diventato un costume di Carnevale, replicato in modo perfetto e indossato da una bimba a Torre Del Greco. Le immagini hanno fatto in breve il giro dei social. Anche Alessandra Amoroso ha avuto il suo omaggio carnevalesco!

L'omaggio carnevalesco ad Alessandra Amoroso

È stata la cantante stessa a condividere la foto sul suo account Instagram, tra le Storie. È rimasta molto colpita e intenerita all'omaggio e l'ha definita la "migliore maschera del 2026". Il video originale è stato girato tra le strade di Napoli e pubblicato dalla fanpage di Alessandra Amoroso, che vanta una community di affezionatissimi che la seguono e supportano sempre.

Alessandra Amoroso in Karoline Vitto

Trattandosi di una minore, è specificato che "la pubblicazione del contenuto è stata autorizzata dai genitori". Il papà e la mamma della bambina, Ciro e Flora, hanno davvero pensato a tutto. Non solo il vestito ricalca benissimo l'originale, ma hanno anche pensato a un'acconciatura uguale, un raccolto. C'è persino il palchetto del Fino a Qui Tour e addirittura un'imbottitura per ricreare il pancione! Il vestito in questione era stato indossato alle Terme di Caracalla l'11 giugno scorso: è una creazione di Karoline Vitto: abito nero lungo, con un dettaglio cut out molto originale, un taglio sul lato sinistro impreziosito con anelli metallici.

Il costume ispirato ad Alessandra Amoroso

In quel periodo Alessandra Amoroso aveva già annunciato la gravidanza e di lì a poco sarebbe nata Penelope. In quei mesi la cantante ha portato avanti il tour con grande entusiasmo, felice di condividere un momento così speciale col suo pubblico, esibendosi sul palco per loro. Questo gesto le è comunque valso qualche critica, da parte di chi non ha apprezzato i look scelti per i concerti, giudicati poco appropriati per una donna in dolce attesa. Lei invece si è goduta al massimo quel periodo magico, all'insegna della libertà, fiera di sé e del proprio corpo. Ha anzi ribadito che nessuna donna dovrebbe essere criticata o giudicata per le suescelte, che non dovrebbe subire condizionamenti o adeguarsi agli altri per accontentarli.