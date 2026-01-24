Alessandra Amoroso a C’è Posta Per Te: la neomamma è trendy con la cravatta di pelle

Alessandra Amoroso

Alessandra Amoroso è l'ospite della terza puntata di C'è Posta Per Te. Nella precedente puntata era stata chiamata l'amica e collega Emma Marrone, per fare una sorpresa. Stavolta, invece, tocca alla cantante salentina esaudire il desiderio di qualcuno che sicuramente non si aspetta di trovare lì il suo idolo, dall'altra parte della fatidica busta. La trasmissione con le sue storie toccanti continua a fare il pieno di ascolti: è cominciata molto bene questa nuova stagione, che come sempre si avvale di volti noti di puntata in puntata.

Per Alessandra Amoroso è un ritorno: è già stata ospite di C'è Posta Per Te in passato. Ma non è un ritorno solo nel programma: lo è anche al fianco di Maria De Filippi, colei che l'ha lanciata nel mondo della musica ai tempi di Amici. Per questa reunion la cantante ha scelto un look trendy dal tocco mannish.

Ha optato per un completo grigio chiaro oversize con camicia bianca, aggiungendo un dettaglio di stile che potrebbe rivelarsi copiatissimo nelle settimane a venire: si tratta della cravatta, ma non tradizionale. Ha puntato su un dettaglio meno classico, meno convenzionale. Infatti l'accessorio non è come i soliti modelli, realizzati per lo più in raso o seta. Nel suo caso si tratta di una cravatta in pelle color vinaccia, che dà all'outfit un tocco meno istituzionale e più grintoso, di carattere.

Non è un materiale consueto: quando pensiamo alla pelle pensiamo più a una giacca, a una borsa, a una gonna. La cravatta di pelle, invece, è perfetta proprio per dare quel guizzo trendy e creativo in più a un look che potrebbe risultare monotono o "ingabbiato", noiso o formale. Sicuramente è un dettaglio che stupisce e fa la differenza: dimostra quanto la neo mamma sia attenta a queste accortezze, capaci di far esprimere con poco la sua forte personalità. Potrebbe diventare un dettaglio di tendenza copiatissimo nelle prossime settimane.

Alessandra Amoroso ha da poco accolto in famiglia la sua primogenita, figlia del compagno Valerio Pastore. La bimba si chiama Penelope ed è nata a settembre, al termine del suo tour estivo. A proposito proprio di look, durante i concerti la cantante è stata criticata per le scelte di stile, "colpevoli" di mettere troppo in mostra le forme della gravidanza. Lei ha sofferto per questo accanimento, giunto soprattutto da altre donne, ma ne ha approfittato per ribadire l'importanza di non dare peso ai giudizi altrui, di non farsene condizionare.