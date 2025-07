Alessandra Amoroso incinta scherza sui look dei concerti: “Questo tour me lo sto vivendo di pancia”

La cantante non si sta esibendo da sola in queste date del tour: sul palco con lei c’è anche la bimba che porta in grembo e che nascerà tra poche settimane.

Alessandra Amoroso in Laneus

Alessandra Amoroso è alle prese con il suo Fino a Qui Summer Tour 2025, una serie di concerti che la stanno portando da nord a sud del Paese, per esibirsi davanti al suo pubblico. Ha davanti a sé ancora molte date, fino al gran finale a Lecce previsto il 7 agosto. Erano, in realtà, stati programmati anche altri appuntamenti, che sono stati però cancellati in corso d'opera e dire "per giusta causa" è dire poco! La cantante, infatti, è incinta. Lo ha annunciato lei stessa, scrivendo sui social per spiegare il cambio di programma: "Devo incontrare una personcina speciale". E la persona speciale in questione è proprio la sua prima figlia, che nascerà tra poche settimane. Il parto è previsto proprio a fine estate. Lei e il compagno Valerio Pastore sono al settimo cielo. È quindi un momento speciale per la vincitrice di Amici 2009 (ottava edizione), che sta vivendo un periodo di successo professionale e di grande emozione dal punto di vista personale.

L'ironia di Alessandra Amoroso sulla gravidanza

L'ironia ad Alessandra Amoroso non è mai mancata: oltre al grande talento, è una delle doti che le hanno permetto di ritagliarsi un posto stabile nel cuore dei fan, che ne supportano la carriera ormai da anni. Ha affrontato con ironia anche la gravidanza, sin dall'inizio. Basti pensare alla risposta che ha dato quando Esselunga l'ha chiamata in causa, a proposito del nome scelto per la sua bambina. La piccola si chiamerà Penny e c'era stato sui social un botta e risposta diventato virale, del tutto benevolo ovviamente, per scherzare su questa scelta (in riferimento all'altra catena di supermercati Penny Market).

Alessandra Amoroso in Oséree

Con la stessa ironia, la cantante si è anche soffermata sui suoi look durante il tour. Si è già esibita in diverse città con la sua musica, regalando al pubblico le sue canzoni più belle, i successi di questi anni. Tra i cantanti lanciati dal talent show di Maria De Filippi lei è tra quelle che hanno venduto di più, tra album e singoli. L'abbiamo vista in scena con l'abito aderente di pizzo nero semitrasparente di Laneus, perfetto per evidenziare il pancione lasciandolo in vista.

Tra le sue scelte di stile anche il top scultura col seno scolpito di Aelyerə, un vero e proprio inno alla femminilità e all'essere donna, ma anche l'abito lungo ricamato di Apnoea semitrasparente. La cantante non ha mai rinunciato ai tacchi fino a questo momento, scegliendo con cura il suo abbigliamento così da esprimere al meglio la propria personalità, senza limitarsi né farsi condizionare da giudizi esterni al proprio. Le critiche non sono mancate e le ha accolte senza dare loro troppo peso, scegliendo di essere libera e di ascoltare unicamente se stessa.

Alessandra Amoroso in Pietro Brunelli

Intervistata ha ammesso:

Quando leggo in generale dei commenti di donne che criticano le donne mi dispiace tanto, perché dovremmo fare veramente unione e c'è ancora un po' da lavorare sotto questo punto di vista. Non trovo niente di male nel fatto che una persona si senta bene nel suo corpo. Il pancione non deve essere visto come un limite, anzi io sono così felice di potermi mostrare e di poter magari essere un esempio per altre donne che per timidezza, per imbarazzo, per paura del giudizio non si sentono a loro agio con il loro corpo.

In una carrellata di foto del tour, in cui sfoggia diverse creazioni indossate fino ad ora, ha aggiunto il commento ironico: "Diciamo che questo Summer Tour me lo sto vivendo di pancia"!