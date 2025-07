Alessandra Amoroso all’ottavo mese di gravidanza: “Sgambetto ancora come una matta”, quando nascerà la figlia Penelope Maria

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Alessandra Amoroso è all'ottavo mese di gravidanza. I primi di settembre nascerà Penelope Maria, frutto dell'amore con il tecnico del suono Valerio Pastore. La cantante ha spiegato che quando ha scoperto di essere incinta, ha preferito non annullare il tour. Rifacendosi alla saggezza salentina ha dichiarato:

Quando ho scoperto di essere incinta il tour era già fissato e ho deciso di farlo. Come si dice dalle mie parti “Addu rriu, mintu lu zippu”, ossia dove arrivo, metto un segno. Poi vedremo. Sto facendo un gran lavoro per non forzare le corde vocali ed essere più leggera sugli acuti.

La gravidanza di Alessandra Amoroso

Alessandra Amoroso ha rilasciato un'intervista al settimanale Oggi. La cantante ha parlato della gravidanza. È all'ottavo mese. Il 9 settembre è il termine previsto per la nascita della sua primogenita a cui darà il nome di Penelope Maria: "Non c'è ancora, ma in realtà c'è già". La bambina è frutto dell'amore con il tecnico del suono Valerio Pastore. Alessandra Amoroso ha raccontato: "Sto entrando nell’ottavo mese di gravidanza e sgambetto sul palco come una matta". E ha riflettuto:

La gravidanza viene vista non come un fatto naturale ma come un rischio nel lavoro. Bisognerebbe sostenere le donne che tornano al lavoro, anziché declassarle.

L'amore con Valerio Pastore

Alessandra Amoroso è fidanzata con Valerio Pastore, un tecnico del suono. Sulle pagine del settimanale Grazia ha definito la loro relazione "non idealizzata". E proprio grazie a questo amore, la cantante è riuscita a essere meno giudicante nei confronti di se stessa: "Sono sempre stata una ragazza molto giudicante nei miei confronti". Il suo modo di puntare il dito contro se stessa era diventato un limite per lei, ma ora tutto è cambiato: "Ero il limite per eccellenza della mia persona, del mio talento, della mia musica. Ora ho smesso di farmi la guerra".

