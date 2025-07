Alessandra Amoroso canta per il fidanzato Valerio Pastore, lo indica e lui sorride: “Con te un nuovo finale”

Alessandra Amoroso in concerto ha indicato il compagno Valerio Pastore durante l’esibizione sulle note della canzone “Io non sarei”. Toccandosi il pancione e intonando i versi “Resto qui con te a scrivere un nuovo finale”, lo ha guardato sorridendo commossa: il video.

Durante una tappa del suo tour, precisamente a Taormina, Alessandra Amoroso ha cantato il brano Io non sarei, guardando emozionata il compagno, Valerio Pastore, papà della bimba che porta in grembo. Lui è tecnico del suono ai suoi concerti ed era presente tra la folla, nell'area a lui riservata. Durante l'esibizione sulle note del brano, si sono guardati sorridenti e commossi durante i versi della canzone, "Resto qui con te a scrivere un nuovo finale"

Il video di Alessandra Amoroso che canta per Valerio Pastore nel pubblico

Alessandra Amoroso lo scorso 12 luglio 2025, durante il concerto a Taormina, ha intonato il brano "Io non sarei" fissando commossa il suo compagno, Valerio Pastore. I fan tra il pubblico hanno ripreso il momento in cui la cantante indica il papà della bimba che porta in grembo mentre lui sorride, cantando il brano. E poi ancora, dopo averlo indicato, durante i versi "Resto qui con te a scrivere un nuovo finale", si tocca la pancia. Un momento che ha catturato l'attenzione di tutti i presenti e che in queste ore è diventato virale su X.

Alessandra Amoroso è all'ottavo mese di gravidanza

La cantante prosegue il suo tour nonostante la sua gravidanza sia quasi agli sgoccioli. In un'intervista rilasciata due settimane fa circa ha raccontato che si trova all'ottavo mese di gravidanza, ma "sgambetto ancora come una matta". Il termine previsto è il 9 settembre e anche se porta ancora in grembo la sua prima figlia, "lei c'è già". La cantante ha spiegato che quando fissò le date del tour non sapeva ancora che da lì a poco sarebbe stata incinta, ma ha preferito non annullare i concerti e godersi il nuovo capitolo della sua vita insieme ai fan e alle sue canzoni. "La gravidanza viene vista non come un fatto naturale ma come un rischio nel lavoro. Bisognerebbe sostenere le donne che tornano al lavoro, anziché declassarle", le parole.