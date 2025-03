Chi è Valerio Pastore, il compagno di Alessandra Amoroso e padre di suo figlio

video suggerito

Valerio Pastore, 31 anni, videomaker e tecnico del suono, è il compagno di Alessandra Amoroso. I due sono una coppia da quasi due anni, la prima foto insieme risale a maggio 2023. Presto diventeranno genitori per la prima volta: la cantante ha infatti annunciato di essere in dolce attesa.

A cura di Elisabetta Murina

Valerio Pastore è il compagno di Alessandra Amoroso. Ha 31 anni (8 in meno della fidanzata), lavora come tecnico del suono e videomaker e diventerà presto padre per la prima volta. La cantante ha infatti annunciato di essere in dolce attesa di una femminuccia, Penny, che nascerà a settembre 2025. I due sono una coppia da quasi due anni: il primo avvistamento insieme risale a maggio 2023, quando furono paparazzati dal settimanale Chi mentre facevano la spesa al supermercato.

Chi è Valerio Pastore, lavora come tecnico del suono e videomaker

Valerio Pastore ha 31 anni, 8 in meno della cantante, è originario di Eboli e vive a Olevano Tuscano, un comune in provincia di Salerno. Di professione è un tecnico del suono e videomaker. Il suo profilo Instagram è privato e al momento non si hanno altre informazioni sul suo conto. Quel che appare certo è la decisione della coppia di mantenere privata la propria relazione, lontana dai riflettori e dagli occhi indiscreti, specie ora che presto diventeranno genitori.

La storia d’amore con Alessandra Amoroso a l’annuncio della gravidanza

Alessandra Amoroso e Valerio Pastore sono stati paparazzati insieme per la prima volta nel maggio 2023, quando il settimanale Chi li ha avvistati mentre facevano la spesa al supermercato. "Nel carrello finiscono acqua, detersivi e prodotti per la casa. Ciò che prenderebbe una qualsiasi coppia convivente e non due piccioncini che si vedono per una cena romantica", scriveva il settimanale lasciando intendere una possibile convivenza.

Non si hanno però molte altre informazioni sul loro rapporto, che hanno sempre preferito tenere lontano dai riflettori e dai gossip. "Il mio cuore ha iniziato a battere fortissimo quando ho incontrato la persona che amo finalmente, che ho sempre desiderato. Spero possa continuare così. Per me è stata una grande scoperta. Ho scoperto un nuovo modo di amare e soprattutto di essere amata, non lo conoscevo", aveva raccontato la cantante nel podcast Mano sul cuore di Cosmopolitan parlando della sua vita sentimentale. Il 17 marzo ha annunciato la gravidanza: presto i due diventeranno genitori per la prima volta di una bambina che chiameranno Penny.