Il suocero di Alessandra Amoroso: "Quando è rimasta incinta chiedeva sempre pollo. Vorrei sposasse mio figlio" Mario Pastore, padre del compagno di Alessandra Amoroso, svela alcuni retroscena sui primi mesi della gravidanza dell'artista. Racconta, poi, il motivo legato alla scelta del nome "Penelope" per la bambina in arrivo.

Alessandra Amoroso è in attesa di Penelope, prima figlia della cantante e del suo compagno Valerio Pastore. Mario Pastore, suocero dell'artista, ha raccontato al settimanale DiPiù come sono stati i primi mesi della gravidanza e rivela il perché della scelta di chiamare così la loro bambina.

Mario Pastore sulla gravidanza di Alessandra Amoroso: "Nei primi mesi mangiava solo pollo"

Mario Pastore e sua moglie sapevano che prima o poi loro figlio e Alessandra Amoroso mettessero su famiglia: "Sono molto innamorati". E ancora: "In casa abbiamo cercato di supportarli con tutto il nostro affetto e tutto il nostro appoggio. In ogni modo possibile…". Rivela, poi, che nei primi mesi della gravidanza la cantante mangiava soprattutto un alimento:

Quando è rimasta incinta Alessandra chiedeva sempre a mia moglie di cucinare il pollo. E non si dice mai di no ad una donna in stato interessante. Adesso che la gravidanza è a buon punto, Alessandra, per fortuna mangia anche altro. Prima che lei e Valerio si accorgessero di aspettare un figlio, non ha mai preteso nulla: a tavola, a casa nostra, ha sempre mangiato e bevuto quello che c'era. Con piacere.

Mario Pastore spiega il perché del nome scelto da Alessandra Amoroso e Valerio Pastore per la figlia

Mario Pastore, poi, fa chiarezza sul perché i futuri genitori hanno scelto di chiamare loro figlia Penelope: "Per quanto ne so hanno deciso così perché è un nome che piace ad entrambi. Detto questo, è un bel nome: Penelope Pastore suona proprio bene…". Lui e sua moglie diventeranno nonni per la prima volta e dopo la nascita della bambina sperano che i due si decidano a compiere il grande passo: "Ci è esploso il cuore dalla gioia e dall’orgoglio quando abbiamo saputo che Valerio e Alessandra sarebbero diventati genitori. Ci piacerebbe vederli all'altare, sarebbe bello se dopo il parto si sposassero".

Il suocero della cantante ammette che all'inizio della loro relazione era un po' titubante: "Da padre e come qualsiasi altro genitore farebbe, gli dissi semplicemente: ‘Fai attenzione', ma unicamente perché capii che aveva gli occhi dell'amore e temevo che, se la cosa si fosse interrotta, avrebbe sofferto". Ammette però che l'artista salentina lo ha subito conquistato con la sua semplicità e disponibilità, riuscendo a rompere lo stereotipo che i personaggi del mondo dello spettacolo siano "delle superstar anche nel privato".