Nicole Mazzocato e Armando Anastasio genitori per la terza volta, aspettano una bambina Nicole Mazzocato e Armando Anastasio saranno genitori per la terza volta. L'influencer ha annunciato con un video pubblicato su Instagram, di essere in attesa di una bambina.

A cura di Ilaria Costabile

Nicole Mazzocato e Armando Anastasio saranno genitori per la terza volta. La coppia ha annunciato l'arrivo di una bimba con un video pubblicato su Instagram, in cui l'influencer mostra le prime rotondità della gravidanza e, poi, aggiunge anche la foto di una tutina rosa con scritto "little sister".

La terza gravidanza di Nicole Mazzocato, il video su Instagram

La famiglia si allarga per Nicole Mazzocato e Armando Anastasio che, quindi, si preparano ad accogliere la prima femminuccia da quando nel 2022 è nato il loro primogenito Paolo. A seguire, lo scorso anno, è arrivato a febbraio Davide. Ed ecco che, entro la fine del 2025, arriverà anche la principessa di casa, di cui ancora la coppia non ha svelato il nome. Su Instagram, Nicole ha pubblicato un video in bianco e nero, in cui è circondata dal compagno e i due bambini, che le girano attorno, poi improvvisamente le immagini prendono colore e tra gli abitini stesi appare una tutina rosa con scritto "little sister", quindi, "sorellina". A corredo di questo breve filmato, una frase: "Oggi, nel giorno in cui si festeggiano le donne, posso finalmente annunciare che presto ne conoscerò una speciale: te".

Non il solito gender reveal, quello in cui i followers scoprono il sesso del nascituro attraverso un gioco, che sia l'alternarsi di palloncini, pioggia di petali coriandoli colorati e via dicendo. La coppia ha deciso di condividere questa notizia in modo semplice, che rispecchi le loro personalità, come era già accaduto con il secondogenito. Mazzocato, infatti, in quell'occasione dichiarò: "So già il sesso, l'ho scoperto prima di Armando e per questa volta ho deciso di organizzare qualcosa che fosse più sulle nostre corde, un po' più semplice". D'altra parte, se non per la prima gravidanza, in cui era tutta una scoperta, i due non hanno mai ostentato il loro stato d'animo e le varie fasi di questo viaggio nella genitorialità con foto o video, ed è così che anche stavolta hanno scelto di annunciare in unico momento l'allargarsi della famiglia e anche che si trattasse di una bambina.