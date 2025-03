Francesca Brambilla mamma bis: l’ex Bona Sorte di Avanti un altro ha partorito la seconda figlia Guadalupe Anima

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Lo scorso 29 gennaio 2025 Francesca Brambilla svelò ai fan il motivo per il quale anche quest'anno non è presente nel cast di Avanti Un Altro, il game show di Paolo Bonolis in onda tutti i giorni su Canale5, nei panni della Bona Sorte. Dopo la nascita della primogenita Amaya, ha iniziato una nuova gravidanza, giunta al termine ieri. Il volto televisivo e modella nelle ultime ore ha annunciato la nascita della sua seconda figlia, Guadalupe Anima, con il compagno di cui non si conosce l'identità.

L'annuncio di Francesca Brambilla mamma bis: "Benvenuta Guadalupe Anima"

"Stessa stanza, stesso posto, il mio fantastico e stesso ginecologo di sempre Dott. Ciravolo, stesso ospedale e stesso amore infinito per te C.M che mi hai regalato la nostra vita felice. Benvenuta Guadalupe Anima, non vediamo l’ora di farti conoscere tua sorellina Amaya": con queste parole Francesca Brambilla ha annunciato la nascita della seconda figlia, venuta al mondo ieri.

Si tratta della secondogenita dopo Amaya, nata nel dicembre 2023. A corredo del testo una foto insieme alla neonata e il compagno di cui non si conosce l'identità.

L'annuncio della gravidanza legata all'assenza ad Avanti un altro

Francesca Brambilla a fine gennaio comunicò ai fan il motivo per il quale non avrebbe partecipato, ancora una volta, ad Avanti un altro nei panni della Bona Sorte. A corredo di un carosello di foto di lei in dolce attesa con il compagno e la primogenita, ha scritto: "Ecco il vero motivo per il quale non sarò la vostra Bona Sorte anche quest’anno, ma vi prometto che tornerò. Vi presento la MIA FAMIGLIA. Tra un mese in 4", le parole.

Francesca Brambilla per lasciare spazio alla nascita delle sue bambine, ha lasciato il posto della Bona Sorte a Viviana Vizzini, la 31enne ex Miss Universo Italia 2020, originaria di Caltanissetta.