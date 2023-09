Avanti un altro, Francesca Brambilla lascia il posto da Bona Sorte e arriva Viviana Vizzini Le nuove puntate di Avanti un altro sono in via di preparazione, intanto ci sono delle novità sul programma, che riguardano il cast. Al posto di Francesca Brambilla, la Bona Sorte dello show, arriva l’ex Miss Universo Viviana Vizzini.

A cura di Ilaria Costabile

Sono iniziate le registrazioni della nuova stagione di Avanti Un altro, lo show del pre serale di Canale 5, condotto da Paolo Bonolis, che rappresenta una delle punte di diamante della rete. Non mancheranno novità nelle nuove puntate, tra cui il cambio di Bonas: al posto di Francesca Brambilla arriva una ex Miss Universo, ovvero Viviana Vizzini.

L'arrivo della nuova Bona Sorte

Stando a quanto riportato da TvBlog, le puntate previste per questa nuova stagione sono circa ottanta, sebbene non sia escluso che se ne possano aggiungere delle altre durante le registrazioni. Per quanto riguarda il cast, invece, se sono confermate presenze come Luca Laurenti, sempre accanto a Bonolis, qualcuno che lascerà il proprio posto c'è e si tratta di Francesca Brambilla, attualmente in dolce attesa. Il ruolo di Bona Sorte, che ha ricoperto in quest'ultima edizione, è stato affidato a Viviana Vizzini, modella e vincitrice di Miss Universo nel 2020, nonché seguitissima sui social. Nella trasmissione di Canale 5, inoltre, aveva già presenziato ma in un'altra veste. Ci saranno, poi, dei ritorni, come quello di Paola Caruso come Bonas e anche quello di Daniel Nilsson come Bonus che, secondo quanto riferito dalla testata, si alternerà ad Andrea De Paoli, con cui venne rimpiazzato proprio lo scorso anno. Infine, nell'amatissimo salottino, ci saranno nuovi arrivi, con esperti di moda e nuove generazioni, oltre ad un agente segreto e una hostess.

Le puntate inedite di Avanti un altro

Il pubblico, quindi, attende con fermento le nuove puntate, sebbene ci vorrà ancora un bel po' di tempo prima che possano essere trasmesse in tv. Inoltre, non bisogna dimenticare che Mediaset ha ancora nel cassetto le famose 19 puntate registrate, che dovevano rientrate nell'edizione del 2023 e mai mandate in onda, sebbene il programma si sia concluso lo scorso aprile. L'azienda, infatti, aveva affermato che i contenuti registrati sarebbero stati mandati in onda in autunno, non è escluso quindi che in vista della realizzazione delle altre, Canale 5 possa spianarsi la strada con quelle già pronte.