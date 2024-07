video suggerito

Vittoria e Alex un mese dopo Temptation Island sono tornati insieme? Cosa è successo alla coppia Vittoria e Alex hanno lasciato Temptation Island separati: a distanza di un mese dal termine del programma hanno parlato davanti alle telecamere di Witty rivelando nuovi dettagli sul loro rapporto. La 34enne di Biella oggi frequenta Simone Dell’Agnello, il tentatore conosciuto nel villaggio dei sentimenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Vittoria Bricarello e Alex Petri hanno concluso il loro viaggio nei sentimenti da separati e un mese dopo Temptation Island, hanno raccontato a WittyTv come procede la loro vita oggi. La 34enne di Biella ha rivelato di essere felice oggi accanto al tentatore conosciuto nel programma, Simone Dell'Agnello, mentre Alex si è detto ancora deluso dal comportamento dell'ormai ex fidanzata.

Le parole di Alex: "Vittoria ha sbagliato, mi sono imbarazzato"

Davanti alle telecamere di WittyTv, Alex Petri ha raccontato di stare bene dopo la rottura da Vittoria, nonostante la delusione. "Sto bene, ho ripreso in mano la mia vita, a pensare a me stesso. Questo percorso mi ha dato la possibilità di capire in primis me stesso, le mancanze che avevo, e di ritrovare una consapevolezza che mi mancava. Poi ho scoperto cose di una persona che non avevo mai messo in conto" ha raccontato prima di analizzare il comportamento dell'ex fidanzata che, nel villaggio dei sentimenti, si è lasciata andare con il tentatore. "Sono entrato con lei, credeva che il problema fossi io. Poi il problema non ero io. Ho fatto un percorso pensando a me stesso, però siamo entrati per un motivo e siamo usciti per un altro. Mi aveva sempre rassicurato che non si sarebbe avvicinata a nessuno. Mi sono fidato. Ha visto comportamenti che non le sono piaciuti, ma abbiamo fatto due percorsi diversi. Non sono entrato qui per trovare una nuova fidanzata, lei è cascata, ha fatto degli errori" ha continuato prima di attaccarla: "Avrei preferito che avesse fatto le cose gradualmente. Mi sono imbarazzato per lei. Mi sono sentito preso per il cu*o, non so chi era quando stavamo insieme". Dopo il falò di confronto, non si sono visti o sentiti, ha raccontato. Si è scambiato, invece, alcuni messaggi con la single conosciuta nel programma, Nicole Belloni: "Abbiamo un bel rapporto".

Vittoria Bricarello dopo Alex Petri sta con Simone Dell'Agnello: "Sono rinata"

Vittoria e Simone dopo Temptation Island

Vittoria Bricarello ha raccontato ai microfoni di Witty di essere rinata dopo la rottura da Alex Petri. "Sto cercando di mettere ordine nella mia vita. Volevo dimostrazioni da Alex, ma è successo l'opposto. All'inizio mi sono isolata, ho pianto, ero a pezzi. Ho scoperto tutto lì, da alcuni video. Le cose tra di noi non andavano bene già da prima, aveva comportamenti ambigui. Da innamorata, mi sono lasciata manipolare. Qualcosa dentro di me è cambiato, ho messo un punto e mi sono vissuta la mia esperienza" ha spiegato. Dopo il programma, ha svelato che lui l'ha cercata, ma non si sono mai più visti. "Non mi importa più nulla di lui" ha dichiarato. Oggi vive a Biella, a casa sua, e frequenta il tentatore conosciuto nel villaggio, Simone Dell'Agnello: "Lui è riuscito ad aspettarmi, ha sempre trovato il modo di farmi sorridere. Mi fa provare emozioni forti. Ci siamo avvicinati e mi sono legata in modo forte a lui. Mi sento rinata". L'ex calciatore l'ha raggiunta sul divano davanti alle telecamere e ha confessato le sue sensazioni:

Conoscerla è stata una sorpresa. Ero andato nel programma per un'esperienza in solitaria, volevo divertirmi. I primi giorni non ci siamo neanche guardati, lei aveva la testa nell'altro villaggio. Poi, dopo una chiacchierata in spiaggia, è scattato qualcosa. Sto bene quando sto con lei, mi piace, mi attrae e mi sta dimostrando tanto. Ci sentiamo tutti i giorni come due fidanzati.

"Ci stiamo vivendo, l'interesse da parte sua è reale. Con lui sto bene, lo penso e sorrido", le parole di Vittoria prima di baciare il nuovo compagno.