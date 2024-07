video suggerito

A Temptation Island Vittoria bacia Simone prima del falò, Alex la lascia: “Ti tolgo dall’imbarazzo” La storia di Alex e Vittoria a Temptation Island si conclude con un falò di confronto socppiettante in cui i due si rinfacciano le rispettive mancanze. Alla fine escono dal programma separati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Nell'ultima puntata di Temptation Island è arrivato il momento di conoscere la sorte di una delle coppie protagoniste di questa edizione del reality dei sentimenti, ovvero Alex e Vittoria. Lui ha chiesto un falò di confronto anticipato, dopo aver visto le effusioni che la fidanzata si è scambiata con il single Simone. Nel frattempo, nel villaggio delle fidanzate, c'è stata un'evoluzione, con Vittoria che prima di confrontarsi con il suo compagno, si dichiara al single con cui ha legato in queste settimane.

Il bacio con il tentatore Simone prima del falò

Dopo la richiesta di Alex di un falò anticipato, Vittoria non aspetta nemmeno un minuto per correre da Simone e gli dice, con la voce spezzata dalla commozione: "Tu non sei stato usato, sei stato una cosa non cercata, è stato bellissimo, mi hai risvegliato cose che erano morte da tanto tempo e sei diventato tanto importante e ci tengo tanto a te". Lui, allora, le chiede: "Mi vorresti vivere fuori?" e lei risponde: "Sì, se tu mi vorrai". Dopo questo scambio tra i due scatta un bacio appassionato, con tanto di applauso da parte delle altre fidanzate che sostengono l'amica, prima dell'incontro col fidanzato: "Vai amore, dimostragli chi sei e che c'è qualcuno che ti considera come vuoi tu".

L'inizio del falò tra Alex e Vittoria

Una volta arrivata al falò, Vittoria trova Alex che su richiesta di Filippo Bisciglia inizia a snocciolare i motivi per i quali ha deciso di anticipare il loro incontro:

Diciamo che io ho preso questa decisione, perché siamo venuti qua per delle motivazioni, quindi queste motivazioni a quanto ho visto sono venute meno, dal momento che io sono stato accusato sempre di mancanza di attenzione, inclusione, molte cose, di sicurezze. E allo stesso modo io che ho un'età abbastanza matura per decidere cosa fare della mia vita. Non riesco a guardarla perché sono imbarazzato per lei, siamo venuti qua per questo, abbiamo riscoperto che la motivazione non era questa, forse la persona sbagliata non ero io. C'è stata la dimostrazione.

Lei, quindi, senza fare assolutamente menzione di quanto è accaduto qualche minuto prima che gli si sedesse accanto, parla delle sensazioni provate in queste settimane:

Mi stranisce questo discorso, perché è falso. Doveva essere la dimostrazione decisiva che io potevo stare tranquilla, quando stavi con altre ragazze. Dal primo giorno hai inziato a parlare male di me, è stata una pugnalata, oltre questo ti sei buttato addosso ad una ragazza, quella che avevi scelto e che io ero sicura ti piacesse, sono stata malissimo, e mi sono detta, perché devo piangere in un angolo mentre Alex frequenta un'altra ragazza in quel modo poi?

Lui cerca di difendersi dicendo: "Da parte mia ho vissuto un approccio mentale, non c'entra nulla con quello che ho visto da parte tua. Non credo che tu possa dire lo stesso". Alex si riferisce agli approcci, piuttosto espliciti, a cui ha assistito negli ultimi video: "Forse quella che doveva darsi delle risposte eri tu, non io" le dice.

Vittoria, dal canto suo, continua: "Mi hai sempre fatto sentire sbagliata, non sono sbagliata. Anche adesso lo stai facendo, i miei comportamenti sono la conseguenza al modo in cui ti sei comportato tu. Pensi di essere perfetto, ma non lo sei, non riconosci mai i tuoi errori". Lui, quindi, le rimprovera di non averlo ascoltato quando lui le chiedeva spazio e lei ribatte: "

Questo è quello che succede quando io ti do spazio. Secondo te era giusto che io stessi lì, a guardare mentre tu ti facevi la storia dall'altra parte. Ho iniziato a comportarmi in questo modo, da quando il mio sentimento nei tuoi confronti è andato scemando. Abbiamo visto tutti chi è Alex quando è lontano da Vittoria.

Alex continua: "Ho preferito toglierti dall'imbarazzo totale". Ma Vittoria non si ferma, anzi, pienamente convinta di quanto fatto finora dice:

Ho seguito il mio cuore, sono molto fiera di me, per essermi liberata, io lo ammetto quello che ho fatto e sono fiera. Tu mi hai solo confermato quello che io già sapevo. Un uomo che si comporta come ti sei comportato tu con quella ragazza, al mio fianco, non lo voglio.

Lui, gelido le dice: "Spero che tu possa vivere la tua vita nel migliore dei modi". Mettendo così fine al falò di confronto, prima della parte conclusiva che determina la loro uscita dal programma.

Alex e Vittoria escono da Temptation Island separati

È arrivato il momento che Filippo Bisciglia ponga la fatidica domanda, chiede quindi ad Alex se ha intenzione di uscire da solo e lui risponde di sì, poi chiede a Vittoria: "Tu cosa avresti fatto?" e lei risponde: "Sarei uscita da sola". Filippo, poi, chiude il falò con una considerazione: "Non penso che saresti stata in grado di dire quello che hai detto all'inizio di questo percorso" e Vittoria in lacrime: "Ho scoperto persone fantastiche di là, sono contenta del percorso che ho fatto, sono più forte".