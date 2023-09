Per Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo arriva una sorpresa arriva in diretta da Francesca Fialdini Invito con sorpresa per Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo, protagonisti della terza stagione di Imma Tataranni, da “A ruota libera”: la città di Matera ha conferito loro una pergamena di riconoscimento per aver portato la città sotto i riflettori.

Nella domenica pomeriggio della tv, Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo, i volti principali della serie televisiva Imma Tataranni – Sostituto Procuratore (da stasera con la terza stagione su Rai1), si sono ritrovati al centro dell'attenzione grazie a una sorpresa arrivata direttamente da Matera. È arrivato un omaggio speciale conferito loro dal comune di Matera, che è la città nella quale si ambientano le avventure della fiction, durante la diretta di "Da noi… a ruota libera," il programma condotto da Francesca Fialdini.

Il regalo dei materani per Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo

Scalera e Gallo hanno ricevuto una pergamena dalle mani di Tiziana D'Oppido, assessore alla cultura, al turismo e al cinema di Matera. Un momento molto emozionante anche quando i materani, in video saluto, hanno espresso la loro gratitudine per quanto fatto dai due attori. Non potevano mancare una varietà di prodotti locali. Francesca Fialdini ha persino scherzato dicendo: "Vanessa e Massimiliano sono probabilmente più amati di Daniel Craig e Lea Seydoux", facendo riferimento alle star internazionali che hanno visitato Matera per le riprese di uno dei film della saga di James Bond qualche anno fa.

Perché Imma Tataranni è importante per Matera

Il sindaco e l'amministrazione comunale hanno elogiato la serie televisiva Imma Tataranni per il suo contributo nel portare prestigio e notorietà nazionale alla città di Matera. Oltre alla pergamena, è stato consegnato loro un "timbro del pane" autentico, realizzato in terracotta e decorato con le iniziali di Imma Tataranni. L'attrice ha commentato: "La città ci conosce e ci ama, ormai siamo diventati amici. Il 25 settembre, da questa sera, con la terza stagione si accenderanno nuovamente tutti i riflettori sulla città di Matera. Una serie che ha cambiato la vita anche a Vanessa Scalera, che è entrata di prepotenza nelle case di tutti gli italiani.