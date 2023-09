Imma Tataranni 3, al via la nuova stagione: cast, trama e puntate della fiction con Vanessa Scalera Questa sera, lunedì 25 settembre, alle 21.25 su Rai1, la nuova stagione di Imma Tataranni con Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo e Alessio Lapice. Nel cast, come guest star della prima puntata, anche Gianni Morandi.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Imma Tataranni 3 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Questa sera, lunedì 25 settembre appuntamento alle 21.25 con la nuova stagione di Imma Tataranni, la fiction con Vanessa Scalera, in prima visione su Rai1. Gli spettatori assisteranno alla prima puntata dopo il finale della seconda stagione che ha lasciato col fiato sospeso per l'agguato in cui il maresciallo Ippazio Calogiuri, interpretato da Alessio Lapice, è rimasto ferito. La terza stagione riprende il racconto alcuni mesi dopo. Tra le cose più importanti anche le evoluzioni del matrimonio tra Imma Tataranni e suo marito, Pietro De Ruggeri, interpretato da Massimiliano Gallo. In questa stagione è stato annunciato anche come ospite speciale Gianni Morandi nel ruolo di se stesso. La terza stagione, girata a Matera, si compone di otto episodi suddivisi in quattro puntate in onda dal 25 settembre al 16 ottobre 2023.

Le anticipazioni della prima puntata: Colagiuri esce dal coma, Morandi special guest

Sono trascorsi alcuni mesi, Imma Tataranni ha trovato finalmente un equilibrio tra famiglia e lavoro, ma con alcune novità. Valentina, sua figlia, ha conseguito il diploma e ha preso la decisione di continuare gli studi all'Università Orientale di Napoli. Questo nuovo passo nella vita di Valentina ha portato Imma e suo marito Pietro insieme in una casa vuota, ma questo aspetto anziché allontanarli li ha fatti avvicinare. Tutto sembra procedere bene fino a quando il maresciallo Calogiuri, in coma dopo l'attentato, si risveglia. Inizialmente, sembra aver perso la memoria, ma progressivamente recupera tutti i suoi ricordi tranne uno, il più importante: il fatto di essere innamorato di Imma Tataranni. Questa cosa sconvolge gli equilibri del sostituto procuratore mentre nel frattempo il matrimonio tra Imma e Pietro inizia a mostrare nuove crepe. Nel frattempo, il lavoro continua e Imma Tataranni si ritrova a indagare su un omicidio che coinvolge persino un vip come Gianni Morandi, in vacanza a Matera.

Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo

La trama di Imma Tataranni 3: dove eravamo rimasti

La terza stagione di Imma Tataranni 3 riparte dal momento scioccante: l'agguato che ha coinvolto il maresciallo Ippazio Calogiuri. Il ragazzo ormai è diventato un uomo e ha intenzione di prendersi quello che vuole: il cuore di Imma. Il problema è che al risveglio dal coma, lui non ricorda più di essere innamorato di lei. E questa stagione è incentrata proprio su questo: sul progressivo rinnamoramento di Calogiuri per Imma. All'opposto, Pietro conoscerà un'altra persona, un'affascinante paleontologa dopo essersi iscritto a un corso di pugilato. Il finale di stagione promette di cambiare per sempre gli equilibri dei protagonisti in gioco.

Alessio Lapice nel ruolo di Calogiuri

Il cast di Imma Tataranni 3 con Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo

Il cast della terza stagione vede tra le new entry quelle di Cesare Bocci nel ruolo di Saverio Romaniello. Confermatissimo tutto il resto del cast. Ecco chi sono gli attori che interpretano i personaggi di Imma Tataranni 3 – Sostituto procuratore:

Vanessa Scalera è Imma Tataranni

Massimiliano Gallo è Pietro De Ruggeri

Alessio Lapice è Ippazio Calogiuri

Alice Azzariti è Valentina De Ruggeri

Barbara Ronchi è Diana De Santis

Carlo De Ruggeri è Dr. Taccardi

Monica Dugo è Maria Moliterni

Dora Romano è la madre di Pietro e suocera di Imma

Lucia Zotti è Brunella Tataranni

Cesare Bocci è Saverio Romaniello

Carlo Buccirosso è Alessandro Vitali

Martina Catuzzi è Laura Bartolini

Quante puntate sono e dove vederle in streaming

Le puntate della terza stagione di Imma Tataranni sono in tutto quattro accorpate in 8 episodi complessivi (due per ogni serata). Sarà possibile assistere in diretta streaming oppure on demand sulla piattaforma di RaiPlay.

Prima puntata: 25 settembre 2023

Seconda puntata: 2 ottobre 2023

Terza puntata: 9 ottobre 2023

Quarta puntata: 16 ottobre 2023

Vanessa Scalera a Matera

Dove è stato girato Imma Tataranni 3: le location della terza stagione

Matera patrimonio dell'Unesco. È questa la città che continua a fare da scenografia per la serie. Per questo motivo, l'amministrazione cittadina ha insignito i protagonisti Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo con una pergamena simbolica del fatto di aver contribuito a portare la città sotto i riflettori. La serie è stata girata tra i celebri Sassi di Matera, nella frazione agricola di La Martella e tra le gravine di Laterza, un canyon situato nella provincia di Taranto. Tappa anche negli interni del Museo Archeologico Nazionale Ridola, contribuendo a presentare una Matera moderna che non dimentica mai la sua ricca storia e il suo patrimonio culturale.