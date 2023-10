Imma Tataranni 3, anticipazioni puntata 9 ottobre: dopo l’omicidio di Fatima, Imma teme per la figlia Le anticipazioni della terza puntata della fiction Imma Tataranni 3, in onda lunedì 9 ottobre alle ore 21.30 su Rai1. Cosa succederà nel nuovo episodio della popolare serie con Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo e Alessio Lapice.

Le anticipazioni della terza puntata della fiction Imma Tataranni 3, in onda lunedì 9 ottobre alle ore 21:30 su Rai1. Seguono spoiler. Nel nuovo episodio della serie tv con Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo e Alessio Lapice, la vita del sostituto procuratore sarà messa a dura prova tra lavoro e vita privata: cresce la tensione per il terribile omicidio di una diciottenne di origini bangladesi mentre tra Imma e sua figlia Valentina ci sono sempre più incomprensioni. La nonna teme che stia nascondendo qualcosa ai genitori. Ecco le anticipazioni complete della terza puntata.

Imma Tataranni 3, anticipazioni terza puntata del 9 ottobre

Il titolo della terza puntata di "Imma Tataranni – Sostituto Procuratore" è "Ladri di futuro". Nella frazione La Martella avviene il terribile omicidio di Fatima Sarkam, una giovane diciottenne di origini bangladesi. La comunità bangladese è scossa e la stampa lancia accuse pesanti: il padre e il fratello potrebbero essere colpevoli, motivati dall'idea di voler difendere la famiglia dopo che lei l'ha disonorata rifiutando un matrimonio combinato. Le indagini, però, rivelano che la situazione è molto più complessa di quanto sembri inizialmente. Si scoprono nuovi dettagli che confondono ulteriormente le acque e che svelano una verità diversa da quella che tutti sospettavano.

Le anticipazioni di Ladri di futuro

Parallelamente a questa vicenda, i contrasti e le incomprensioni tra Imma e Valentina sembrano intensificarsi. La giovane Valentina, a Napoli per affrontare l'arduo esame di letteratura orientale, trova difficoltà di inserimento in una realtà completamente diversa da quella in cui è cresciuta. Imma, nel tentativo di supportare sua figlia, si ritrova coinvolta in una serie di dispute familiari che le ricordano molto quelle della famiglia Sarkam. La situazione si complica con la nonna di Valentina, la signora Filomena, che ha deciso di fare una visita sorpresa per controllare come sta cavandosela la nipote nella grande città. Proprio la nonna inizia a sospettare che Valentina stia nascondendo qualcosa ai suoi genitori.