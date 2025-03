Imma Tataranni 4, anticipazioni quarta e ultima puntata del 16 marzo: nel finale di stagione Imma soffre per Pietro

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Le anticipazioni della quarta e ultima puntata di Imma Tataranni – Sostituto procuratore 4 in onda domenica 16 marzo alle ore 21:30 su Rai1. La trama del finale di stagione della serie con Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo e Alessio Lapice. Attenzione spoiler. Imma si è ormai rassegnata al distacco di Calogiuri, mentre è assalita dai sensi di colpa quando ripensa al matrimonio finito con Pietro. A Ferragosto la famiglia si ritrova. Tra ferite e legami ancora solidi, quell'incontro sarà il punto di partenza da cui andare avanti. Il finale di stagione di Imma Tataranni 4.

Imma Tataranni 4, anticipazioni quarta puntata del 16 marzo

Imma e Pietro si ritrovano a Ferragosto

Nell'ultima puntata di Imma Tataranni 4, si indaga sul suicidio in carcere di una detenuta. Pietro, grazie a Vasco, comincia a progettare una nuova vita, che non include Imma. Quest'ultima, intanto, lotta contro il senso di colpa e la paura di avere distrutto la sua vita sentimentale per sempre. Il giorno di Ferragosto sancirà un momento di incontro della famiglia, che metterà in evidenza non solo le ferite ancora aperte, ma anche il legame che sembra ancora esserci tra Imma e Pietro. Le anticipazioni ufficiali si concludono con una riflessione: "Imma sa che alcune scelte sono ormai definitive, ma il suo percorso è tutt’altro che concluso. Cosa le riserverà il futuro?".