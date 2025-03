Imma Tataranni 5 si farà, anticipazioni quinta stagione. De Mola: “Imma donna libera, è molto di più dell’amore con Calogiuri”

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Imma Tataranni 5 con Vanessa Scalera si farà, intervista allo sceneggiatore Salvatore De Mola che svela le anticipazioni

Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 5 si farà. La quinta stagione della serie con Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo è già in fase di scrittura. Le prime anticipazioni nell'intervista rilasciata da Salvatore De Mola a Fanpage.it. Lo sceneggiatore ha dichiarato: "Continueremo a raccontare la libertà di una donna che non si accontenta delle scelte facili. Il ritorno di Ippazio Calogiuri? Al momento non mi sento di escludere nulla, l'addio di Alessio Lapice è stato doloroso anche per noi". Domenica 16 marzo andrà in onda l'ultima puntata di Imma Tataranni 4 e De Mola ha colto l'occasione per replicare alle critiche di coloro che speravano in un finale di stagione che vedesse trionfare l'amore tra Imma e Calogiuri:

Mi ha un po' ferito il fatto che si sia ridotta la portata di questa serie alla storia d'amore tra Imma e Calogiuri. Secondo noi Imma Tataranni è molto più di questo, è molto più di una relazione che anche nei romanzi era appena accennata, quindi non era proprio il tirante principale della serie. Per noi la cosa più importante da evidenziare – che si vedrà nell'ultima puntata – è che Imma non è succube di Calogiuri o del marito Pietro. È una donna libera. Come tale, diamole la possibilità di manifestare questa sua libertà. Non incorniciamola in un destino segnato che può essere quello di stare con Calogiuri o con il marito. Sono abbastanza certo che gli spettatori saranno sorpresi da quello che accadrà nell'ultima puntata, quindi chiedo solo fiducia nel lavoro che abbiamo fatto in questi anni che fortunatamente è piaciuto a gran parte del pubblico.

Imma Tataranni 5 con Vanessa Scalera, perché l'amore con Calogiuri è finito

Imma Tataranni 5 si farà, l'incognita Calogiuri: "Al momento non escludiamo nulla"

Imma Tataranni e Calogiuri. Cosa ritieni che non sia stato compreso da coloro che vedevano la storia d'amore come l'unico finale possibile?

A mio parere non è stata percepita la novità del personaggio di Imma: lei decide della sua vita non necessariamente in relazione a un uomo, è un personaggio libero. Il sentore che questa agognata storia fra Imma e Calogiuri non si verificasse c'era. Ma ripeto, è una serie che non nasce con l'intento di essere solo una storia sentimentale. Secondo me fa più scandalo una donna che comprende che una relazione può essere stata anche solo fisica, passionale, ma non amorosa, che una donna che sta con un ragazzo più giovane. Questo non è il senso della serie e spero che l'ultima puntata lo chiarisca.

Come è nata sulla carta l'idea di mettere fine al rapporto tra Calogiuri e Imma? Perché avete avvertito questa esigenza?

Ci siamo chiesti "Ma che gli facciamo fare a questi due"? Il loro rapporto funzionava molto bene sul lavoro. Erano complementari e si capivano senza nemmeno parlare. Ma lavorare insieme, per due persone che hanno una relazione, non è semplicissimo. Certe asprezze dei relativi caratteri si manifestano in maniera più forte sul lavoro. Avere Calogiuri in campo e impegnato in una relazione con Imma rendeva complicato gestire le indagini. Tieni conto che anche per noi è stato doloroso.

Certo, lo immagino.

Dopo tanti anni di lavoro insieme, con l'attore Alessio Lapice si è creato un rapporto quasi familiare. L'altra sera abbiamo visto l'ultima puntata tutti insieme e sembravamo reduci dalla guerra. Eravamo in lacrime. La vita sul set crea una sorta di famiglia. Mentre assistevamo alla scena dell'addio tra Imma e Calogiuri ho avuto l'impressione che né Vanessa Scalera né Alessio Lapice l'avessero mai vista. Si sono commossi. La decisione di salutare Alessio Lapice e il suo personaggio è stata molto difficile, molto dolorosa. Però è stata una scelta necessaria per continuare a dare vita alla serie e raccontare un personaggio che non si piega, che non fa le cose che uno si aspetta che faccia.

Le decisioni che riguardano la trama sono esclusivamente una responsabilità di voi sceneggiatori?

Prima di cominciare una stagione ci incontriamo con Mariolina Venezia e lavoriamo sulle linee dei personaggi. Su Imma mi sento abbastanza responsabile delle scelte che abbiamo fatto, però sono sempre condivise con la produzione, ma anche e soprattutto con la scrittrice. Vorrei sgombrare il campo da quest'altro equivoco. Mariolina Venezia non ha subito le nostre imposizioni, risulta autrice del soggetto di serie, quindi ha sempre condiviso le scelte che abbiamo fatto. Questo per smentire chi ci accusa di avere tradito il personaggio creato dalla scrittrice.

La quinta stagione di Imma Tataranni, anticipazioni della trama e quando andrà in onda

Imma Tataranni 5 si farà, le anticipazioni e quando potrebbe andare in onda

Imma Tataranni 5 si farà. In che fase siamo?

Abbiamo iniziato a scrivere e abbiamo avuto diversi incontri con Mariolina Venezia e con gli attori per capire quali siano i lati del carattere dei loro personaggi che vogliono approfondire. Presto andremo a fare i sopralluoghi a Matera con il regista Francesco Amato. La cosa più bella è quando i luoghi suggeriscono delle storie. Alla fine tireremo le fila di tutti questi input e scriveremo le puntate.

Come sarà la quinta stagione di Imma Tataranni? Mi daresti qualche anticipazione?

Continueremo a raccontare la libertà di una donna che non si accontenta delle scelte facili. Stare con Pietro potrebbe essere una scelta di comodo. Ma Imma è una donna da comfort zone? Metteremo in discussione questa possibilità. La cosa più bella in questo mestiere è mettere il personaggio in grave difficoltà, portarlo a fare cose che non avrebbe mai fatto. Lo senti che sta male, ma d'altra parte il tuo mestiere è quello di raccontare storie. Quindi nella quinta stagione, che non sappiamo se sarà l'ultima, metteremo Imma in difficoltà.

Vanessa Scalera ipotizzava una quinta stagione da single per Imma. Ritieni plausibile che possa tornare anche Calogiuri senza legami sentimentali?

Non ti posso rispondere perché non voglio escludere nulla. Noi stiamo lavorando e dal lavoro potrebbe emergere qualsiasi cosa. Davvero, non mi sento di escludere nulla.

Al contrario, appare difficile riproporre il triangolo Pietro – Imma – Calogiuri.

No, no assolutamente. Però c'è materiale per capire i personaggi che cosa vogliono dalla loro vita.

Quando inizieranno le riprese delle nuove puntate?

Ancora non ho delle date precise, però vorremmo riuscire a non far passare troppo tempo tra la quarta e la quinta stagione.

Quindi Imma Tataranni 5 potrebbe andare in onda prima del 2027?

Tieni conto che abbiamo iniziato a girare la quarta stagione a fine agosto 2024 ed è andata in onda a febbraio 2025, quindi è possibile che nel 2026 ci sia qualcosa.

Vuoi affidarmi un'ultima riflessione?

Ci tengo a dire che nel mio mestiere ho sempre reputato fondamentale il rapporto con il pubblico e ne ho sempre avuto enorme rispetto. In passato ho usato Twitter solo per leggere dal vivo le reazioni degli spettatori a ciò che vedevano in TV, perché mi fanno pensare. Quando si lavora a una serie molto seguita, hai la responsabilità di quello che dici a un pubblico così ampio. Nel mio mestiere non ho mai mentito al pubblico, né l'ho mai trattato come un ente non pensante. Gli spettatori comprendono quando le cose sono vere e quando sono finte. Il gruppo di scrittura di Imma Tataranni cerca sempre di proporre cose vere.

Salvatore De Mola, sceneggiatore della serie Imma Tataranni – Sostituto Procuratore