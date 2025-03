video suggerito

Imma Tataranni 4, anticipazioni terza puntata del 9 marzo: Pietro chiede la separazione, Calogiuri se ne va Le anticipazioni della terza puntata di Imma Tataranni 4, in onda domenica 9 marzo, dalle 21.30 su Rai 1. Cosa succederà nel nuovo episodio con Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo e Alessio Lapice.

A cura di Gaia Martino

Le anticipazioni della terza puntata di Imma Tataranni 4 in onda domenica 9 marzo 2025, in prima serata su Rai 1. Tratta dai romanzi di Mariolina Venezia, Come piante tra i Sassi, Via del

Riscatto, Maltempo, Rione Serra venerdì, la serie televisiva vede Vanessa Scalera protagonista affiancata dagli attori Massimiliano Gallo, Alessio Lapice e Barbara Ronchi. Il quarto capitolo della fiction affronta la crisi del matrimonio di Imma e Pietro travolta anche dall'attrazione che la protagonista ha sempre provato per il maresciallo Calogiuri. Nel frattempo, saranno portate avanti le indagini dei singoli gialli. Ecco cosa accadrà nella puntata del 9 marzo: le anticipazioni.

Imma Tataranni, anticipazioni terza puntata del 9 marzo

Nella terza puntata di Imma Tataranni 4, in programma per domenica 9 marzo 2025 dalle 21.30 su Rai 1, dopo l’arresto del latitante Latronico, l’indagine sotto copertura di Calogiuri si concluderà costringendo il maresciallo a lasciare Matera per garantire la sua sicurezza. Pietro, sempre più affrancato, troverà nell’amicizia con Vasco Parisi un importante punto di riferimento. Nel frattempo, tutta la città di Matera sarà riunita per il matrimonio della pm D'Antonio, durante il quale Filomena sarà impegnata a mantenere le apparenze per preservare la reputazione familiare.

Un evento drammatico sconvolgerà il matrimonio della PM D'Antonio

Durante i festeggiamenti, un evento drammatico sconvolgerà l'atmosfera al matrimonio della pm, sostituta della Tataranni, ovvero l'omicidio del "Barone Rosso" Aurelio Sansevero. Imma Tataranni, mentre cercherà di mettere insieme i pezzi del caso, dovrà anche affrontare Pietro che le chiederà di avviare le pratiche per la separazione. Ma non solo. Dovrà affrontare anche Valentina che ha scoperto casualmente il suo tradimento con Calogiuri.