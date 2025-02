video suggerito

Imma Tataranni 4: cast, trama e le nuove puntate della fiction con Vanessa Scalera Domenica 23 febbraio inizia la nuova stagione di Imma Tataranni con Vanessa Scalera. Nei nuovi episodi, come anticipato dall'attrice in conferenza stampa, il sostituto procuratore scaverà a fondo nei suoi sentimenti, per comprendere chi tra Pietro (Massimiliano Gallo) e Calogiuri (interpretato da Alessio Lapice) sia l'uomo adatto a lei.

A cura di Sara Leombruno

Domenica 23 febbraio alle 21:30 su Rai 1 inizia la nuova stagione di Imma Tataranni con Vanessa Scalera, che ancora una volta vestirà i panni del sostituto procuratore. La storia è ispirata ai libri di Mariolina Venezia, con l'attrice protagonista ha avuto di recente uno screzio. La terza stagione si era conclusa con Imma che era riuscita a far scagionare Pietro De Ruggeri (Massimiliano Gallo): la donna è combattuta tra l'amore per il marito e il rapporto con Ippazio Calogiuri (Alessio Lapice), in cui si butterà a capofitto nel corso dei nuovi episodi, come rivelato dalla stessa attrice nel corso della conferenza stampa di presentazione.

Le anticipazioni della prima puntata di Imma Tataranni 4 del 23 febbraio

Nella prima puntata di Imma Tataranni 4, Imma risulterà irreperibile per tutti, tranne che per Diana. In realtà, il sostituto procuratore di Matera si trova proprio a casa della sua amica e collega, dove ha trovato rifugio. La sua decisione di allontanarsi è legata alla crisi coniugale con Pietro, dopo aver scoperto il tradimento del marito con Sara e aver ceduto alla passione con Calogiuri. Mentre i suoi cari la cercano, la storia seguirà anche Valentina, figlia di Pietro, impegnata negli studi di giurisprudenza per seguire le orme della madre. Nel frattempo, Brunella riceverà il supporto di Salvatore, ma resta da vedere se verrà informata della scomparsa di Imma o se Pietro sceglierà di tenerla all’oscuro.

La trama della quarta stagione di Imma Tataranni

Nella quarta stagione di Imma Tataranni, la protagonista si troverà ad affrontare la crisi del suo matrimonio con Pietro (Massimiliano Gallo), seguita ai tradimenti reciproci. Imma sarà costretta a prendere una decisione definitiva tra il marito e Calogiuri (Alessio Lapice). Nel frattempo, Pietro dovrà fare i conti con il dolore per la perdita di Sara, la donna con cui aveva avuto una relazione, e cercherà di ritrovare se stesso grazie al supporto dello scrittore Vasco (Tommaso Ragno). Sul piano professionale, Imma continuerà a dedicarsi alle sue indagini, affiancata dall’amica cancelliera Diana e gestendo le dinamiche con il procuratore. Calogiuri, invece, avrà un ruolo meno presente nella sua vita, poiché impegnato nella cattura del pericoloso boss Cenzino Latronico (Nello Mascia), responsabile dell’attentato contro Romaniello (Cesare Bocci).

Imma Tataranni e Pietro De Ruggeri

Il cast di Imma Tataranni 4

Ecco il cast completo di Imma Tataranni 4, che vedrà ancora una volta Vanessa Scalera nei panni della protagonista:

Vanessa Scalera è Imma Tataranni

è Imma Tataranni Massimiliano Gallo è Pietro De Ruggeri

è Pietro De Ruggeri Alessio Lapice è Ippazio Calogiuri

è Ippazio Calogiuri Barbara Ronchi è Diana De Santis

è Diana De Santis Carlo Buccirosso è Alessandro Vitali

è Alessandro Vitali Carlo De Ruggieri è il Dottor Taccardi

è il Dottor Taccardi Nando Irene è Antonio Lamacchia

è Antonio Lamacchia Alice Azzariti è Valentina De Ruggeri

è Valentina De Ruggeri Dora Romano la Sig.ra De Ruggeri (mamma di Pietro)

la Sig.ra De Ruggeri (mamma di Pietro) Lucia Zotti è la Sig.ra Tataranni (mamma di Imma)

è la Sig.ra Tataranni (mamma di Imma) Monica Dugo è Maria Moliterni

è Maria Moliterni Andrea Di Casa è Salvatore

è Salvatore Cesare Bocci è Saverio Romaniello

Quante puntate sono e dove vederle in streaming e in replica

In tutto, le puntate della nuova stagione sono quattro, ciascuna della durata di circa 100 minuti, in onda su Rai 1 ogni domenica sera a partire dal 23 febbraio 2025. L’ultima puntata va in onda il 16 marzo. Sarà possibile vedere i nuovi episodi in diretta su Rai 1, o in streaming su Rai Play.

Il sostituto procuratore Imma Tataranni durante. un'indagine

Dove è stato girato Imma Tataranni 4

Imma Tataranni 4 è stato girato in Basilicata, a Matera. La città farà ancora una volta da sfondo alle avventure lavorative e sentimentali del sostituto procuratore Imma.