Vanessa Scalera su Imma Tataranni: "Una donna che sceglie un uomo più giovane non può ancora fare notizia" Domenica 23 febbraio torna in prima serata su Rai1 la quarta stagione di Imma Tataranni-Sostituto procuratore. Durante la conferenza stampa di presentazione della serie, in presenza dei protagonisti Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo e Alessio Lapice, vari sono stati i temi affrontati e non sono mancate anche lievi polemiche.

A cura di Ilaria Costabile

A partire da domenica 23 febbraio, torna in prima serata su Rai1, una delle fiction più amate e seguite della tv, si tratta di Imma Tataranni – Sostituto procuratore, arrivata ormai alla quarta stagione, con protagonisti Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo, Alessio Lapice e Barbara Ronchi. Durante la conferenza stampa di presentazione tenutasi a Roma, gli attori, il regista e l'autrice dei romanzi da cui è tratta la serie, ovvero Mariolina Venezia, hanno raccontato come si è evoluto questo personaggio che è riuscito a conquistare il pubblico, macinando ascolti tra i più alti nell'ambito delle produzioni targate Rai. "Un personaggio fantastico, al quale devo molto" dice l'attrice protagonista che non perde occasione per sottolineare alcuni temi centrali nella serie che, ad oggi, dovrebbero esserlo anche nella quotidianità: "Non può ancora fare notizia che una donna scelga di stare con un uomo più giovane, fin quando lo sottolineeremo questa percezione non cambierà mai". E in merito alla possibilità di una nuova stagione, il regista Francesco Amato ironizza: "Dobbiamo ancora finire di montarla", senza entrare nel merito della domanda.

Un nuovo aspetto di Imma Tataranni

Un personaggio volitivo, pragmatico, a tratti irascibile, ma allo stesso tempo con una spiccata sensibilità è così che in questi anni di messa in onda si è mostrata Imma Tataranni sullo schermo, una donna dedita alla carriera, divisa tra casa e lavoro, con una personalità dominante di cui sono in molti ad avere soggezione. Eppure, la sua integrità viene messa in discussione dall'emotività che in queste quattro stagione è stata perlopiù altalenante. I tratti fondamentali del sostituto procuratore materano non sono cambiati, ma dopo anni di lotte dentro fuori la procura, si è aggiunto qualcosa, come racconta Vanessa Scalera:

L’elemento innovativo di questa quarta stagione, Imma è sempre la stessa, non è cambiata, però mi ha divertito vedere una Imma depressa, stanca, seduta sul divano a guardare le soap turche, di cui a sua volta diventa protagonista. Si è lasciata andare, come succede nella vita, sei seduto sul divano e vedi tutta la fetenzia che la televisione ti propone. Quest'anno mi ha divertito esplorare il rapporto con Diana, interpretata da Barbara (Ronchi ndr.) che potrebbe essere un alter ego di Pietro, per il loro modo dimesso.

Il tema della sessualità: la storia tra Imma Tatarnni e Calogiuri

Tra i temi più caldi della stagione, c'è senza dubbio quello che riguarda l'evoluzione della storia tra Imma Tataranni e Calogiuri, protrattasi senza mai scoppiare davvero in questi anni, a parlarne è Alessio Lapice, interprete del giovane maresciallo che dice: "Decidono di prendere questo volo, salgono insieme sull'aereo. Abbiamo rovinato l’amicizia o è un nuovo inizio? Si pongono molte domande, sarebbe bello darvi delle risposte. Sono molto legato a questi meravigliosi attori che sono amici, a cui voglio bene". Sulla questione della donna che intrattiene una relazione con un uomo più giovane, Vanessa Scalera risponde sottolineando la necessità di rimodulare questa visione, ormai stantia:

Fino a quando non smetteremo di considerare il sesso visto dalle donne come una cosa normalissima, continueremo a parlare di differenza d’età, toy boy, fino a quando non toglieremo il velo a Maria, saremo ferme al palo, il sesso deve essere raccontato da parte di noi donne, non dobbiamo avere pudore nel raccontarci, dobbiamo liberare noi stesse e il racconto di noi stesse. Io credo che Imma sia affascinata da Calogiuri perché è un uomo intelligente, le ricorda se stessa, piena di ideali, come era lei da giovane. Io non voglio più che faccia notizia una situazione in cui una donna sta con un uomo più giovane.

L'attrice continua soffermandosi sul fatto che le donne non si siano mai sentire libere di parlare liberamente della propria sessualità: "Siamo intrisi di cattolicesimo, il discorso della sessualità femminile è legato a quella roba lì, una donna che sta con un ragazzo più giovane fa ancora notizia. Ho compreso la domanda, ma non vorrei sottolineare il dibattito della donna con un uomo più giovane, la vedo come una cosa naturalissima, non ci vedo niente di strano. Gli esseri umani sono attratti da tutto e da tutti, dobbiamo rivolgere lo sguardo dove vogliamo e lo sentiamo".

Vanessa Scalera e Alessio Lapice, alias Tataranni e Calogiuri

Ma, non esiste solo Ippazio Calogiuri. Sin dalla prima stagione, infatti, anche il rapporto tra Imma e Pietro è al centro degli episodi e, in più occasioni, Scalera ha detto di essere affezionata a questa coppia, facendo il tifo per loro e scatenando anche i commenti non lusinghieri dei fan dell'altra coppia. A questo proposito l'attrice ha dichiarato:

Non voglio partecipare alle shit-storm, prima ancora di essere interprete io sono una fan della serie, tifo per la coppia Imma e Pietro per motivi che ai fan sfuggono, che mi legano ad un affetto. Io con Gallo ho avuto la possibilità di spingere su una cosa che non credevo di possedere, il lato comico, che Francesco (Amato ndr.) mai ha fatto tirare fuori. Voglio sottolineare ancora che io sono Vanessa e prima ancora di essere un’attrice sono una grande fan della serie, sono sul divano come voi, non è che mi dovete sparare per questi commenti. Se le persone che hanno detto queste cose non vedono la serie, è irrispettoso per il nostro lavoro.

Una nuova stagione di Imma Tataranni?

Altri temi di quest'anno, sono stati poi raccontati dal regista Francesco Amato: "Questa stagione si occupa di temi legati alla contemporaneità, alla speculazione edilizia legata alla sanità, è un aspetto che attraverserà tutta la serie" e sulla protagonista aggiunge: "Imma è un personaggio controcorrente, lei sta dalla parte dei più deboli e il riscatto degli emarginati rappresenta la sua vocazione". In merito alla possibilità di una nuova stagione, però, lascia aperti possibili scenari:

Il finale, posso solo dire, oggi, adesso una volta che finisco qua vado a lavorare al montaggio, lo scoprirò oggi e vi dirò. Mi ricordo che il finale è aperto, è molto aperto, apertissimo a tutte le possibilità.

La polemica tra la scrittrice Mariolina Venezia e Vanessa Scalera

Durante la conferenza stampa non è mancata anche una vena polemica. Chiedendo del rapporto tra Vanessa Scalera e l'autrice dei romanzi, Mariolina Venezia, è stato fatto notare all'attrice di non averla citata durante la sua ospitata sanremese: "Me la sono proprio dimenticata, mi scuso ora" dice l'attrice che aggiunge: "Io non ho problemi a dire che ho dimenticato il suo nome e che da sempre ho un rapporto particolare con gli sceneggiatori, io comunico molto con chi scrive la stagione, Mariolina ha scritto un personaggio fantastico". In merito al rapporto che l'autrice ha intrattenuto con chi ha realizzato la serie, Venezia risponde alludendo anche alla mancata menzione sul palco dell'Ariston:

Avendo io creato un personaggio di Imma Tataranni, non posso che essere una fan di tutti gli ingrati, l'ingratitudine che viene sponsorizzata è il primo passo per la connivenza, Imma Tataranni è una donna che punta sull'ingratitudine, forse per questo Vanessa la interpreta così bene, perché mi ha spesso dimenticata. Io amo le donne libere, Vanessa Scalera è una donna libera, un’attrice, non è che sceglie quello che gli altri scrivono. Io partecipo in una fase di revisione di soggetti e sceneggiature, anche se non ho potere decisionale.

Sul successo del personaggio e della serie, la scrittrice aggiunge: "È una serie che è stata opzionata per tre volte, prima di arrivare in Rai. Ho scritto questo personaggio nel 2006, ho avuto come obiettivo tirare l’acqua al mulino delle donne, ho voluto creare un personaggio che avesse qualcosa di leggermente proiettato nel futuro, una donna normale che credesse in se stessa" e in conclusione: "Vanessa è libera di ringraziare chi vuole, Imma Tataranni è una donna che senza compiacere nessuno è piaciuta a tutti". Non poteva mancare la replica dell'attrice che, infatti, ha concluso dicendo:

Siccome sono stata messa in mezzo in questa tua volgare polemica, ricordo perfettamente la prima conferenza stampa di Imma Tataranni e le parole che sono dette a noi attori. Ti ho sempre nominata nelle interviste, avendo avuto un comportamento malmostoso. Io non ti devo nulla.