video suggerito

Perché Vanessa Scalera tifa per la coppia Imma e Pietro: “Non temo le critiche, è pur sempre una fiction” Nella conferenza di presentazione di Imma Tataranni 4, Vanessa Scalera spiega perché è una fan della coppia Imma-Pietro: “Li supporto per motivi che sfuggono agli spettatori, da lì deriva l’esplorazione del mio lato comico”. E lancia uno spoiler sull’evoluzione della storia con Calogiuri. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella conferenza stampa di presentazione della nuova stagione di Imma Tataranni, Vanessa Scalera è tornata a parlare del rapporto tra Imma e Pietro De Ruggeri, al centro degli episodi fin dall'inizio della serie. Pochi giorni fa, l'attrice aveva detto di essere affezionata a questa coppia, scatenando i commenti non lusinghieri dei fan dell'altra coppia, formata dal personaggio che lei interpreta e Ippazio Calogiuri: "Resta pur sempre una fiction, l'attrice non è il suo personaggio".

Vanessa Scalera spiega perché tifa per Imma e Pietro

Vanessa Scalera ha risposto a chi l'ha criticata per essersi schierata dalla parte del personaggio di Pietro: "Non voglio partecipare alla shit-storm. L'attrice non è il personaggio, io prima ancora di essere interprete io sono una fan della serie", le sue parole in conferenza stampa. Scalera ne ha poi spiegato i motivi: "Tifo per la coppia Imma e Pietro per motivi che ai fan sfuggono, per motivi che mi legano ad un affetto. Da lì deriva l'esplorazione del mio lato comico".

La distinzione tra il ruolo di attrice e quello di spettatrice è un concetto che Scalera ha tenuto a precisare più volte: "Io con Gallo ho avuto la possibilità di spingere su una cosa che non credevo di possedere, il lato comico, che Francesco (Amato ndr.) mai ha fatto tirare fuori".

È soltanto una fiction, io sono Vanessa e prima ancora di essere un’attrice sono una grande fan della serie, sono sul divano come voi, non è che mi dovete sparare per aver detto una cosa del genere. Se le persone che hanno detto queste cose non vedono la serie, è irrispettoso per il nostro lavoro.

Cosa aveva detto l'attrice sulla coppia

La shit-storm a cui Scalera si riferisce è quella che si è scatenata dopo le sue affermazioni su Imma e Pietro in occasione della conferenza stampa che ha preceduto la finale di Sanremo, della quale è stata ospite proprio per presentare la quarta stagione della fortunata serie. "Per me è l'ideale della coppia, la coppia perfetta, non dovrebbero lasciarsi mai, a mio avviso", aveva detto su Imma e Pietro. E ancora, a Sanremo: "Io sono una fan della coppia Imma e Pietro, c'è qualcuno che dice di no, come tutti quanti".

Lo spoiler sul rapporto tra Imma e Calogiuri

Per accontentare chi supporta, invece, la storia tra Imma e Ippazio Calogiuri, l'attrice ha dato qualche spoiler sull'evoluzione del loro rapporto nei nuovi episodi: "Imma, più che ritrovarsi chiusa in questo dilemma amoroso, questa volta lo approfondisce. Si butta nel rapporto con Calogiuri", le parole. L'attrice si è detta molto felice di presentare la nuova stagione: "Ogni volta ho quel friccicore artistico di riprendere questa serie, di regalarci delle emozioni diverse, quest'anno ce ne sono tante, io sono felice e orgogliosa di lavorare con questi attori".