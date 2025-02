video suggerito

Vanessa Scalera sul litigio con la scrittrice di Imma Tataranni: "Mattinata faticosa, non sono un'acqua cheta" Vanessa Scalera torna sulla discussione in conferenza stampa con Mariolina Venezia, la scrittrice dei libri da cui è tratta la fiction Imma Tataranni: "Cos'ho in comune con il mio personaggio? Il temperamento. Quando c'è bisogno di agire, agisco, ma interprete e interpretato sono due cose differenti".

A cura di Sara Leombruno

Nella conferenza stampa di presentazione di Imma Tataranni 4, uno dei momenti salienti è stato quello della discussione tra Vanessa Scalera, che interpreta la protagonista, e Mariolina Venezia, la scrittrice dei libri da cui è tratta la fiction. Il battibecco tra le due è diventato virale sui social, generando un'ondata di commenti su chi delle due avesse ragione: l'autrice, infatti, aveva accusato Scalera di essere ingrata, visto che non l'ha ringraziata sul palco di Sanremo. Le parole dell'attrice dopo il litigio: "Non sono un’acqua cheta, quando c’è bisogno di agire, agisco".

Le parole di Vanessa Scalera sul litigio con Mariolina Venezia

L'attrice pugliese interpreta, per la quarta stagione, il ruolo di protagonista in Imma Tataranni – Sostituto procuratore. In occasione della conferenza stampa di presentazione, c'è stata un'accesa discussione con la scrittrice che ha ispirato la serie tv. L'attrice è tornata sul litigo nel corso di un'intervista al Corriere: "Cos’ho in comune con Imma Tataranni? Il temperamento. Non sono un’acqua cheta, quando c’è bisogno di agire, agisco. Poi, però, va ricordato che interprete e interpretato sono due cose differenti. Anche se oggi ho avuto una mattinata faticosa", le parole.

Scalera è anche tornata sulla differenza d'età tra lei e Calogiuri, un uomo molto più giovane del suo personaggio: "Finché il sesso non sarà visto dalle donne, continueremo a parlare di differenze di età, di toy boy. Finché non toglieremo il velo a Maria, staremo sempre lì fermi al palo. Siamo intrisi di cattolicesimo. Dobbiamo liberarci, non siamo solo madri e vergini. Non c’è nulla di strano nell’essere attratte da un uomo più giovane, nel volgere lo sguardo dove e come vogliamo e sentiamo. Imma è affascinata da Calogiuri non perché è giovane, bensì perché è intelligente, le ricorda lei ragazza, piena di ideali".

Cos'è successo tra Vanessa Scalera e Mariolina Venezia

Il diverbio ha avuto luogo ieri, nel corso della conferenza stampa di presentazione della quarta stagione della serie sul Sostituto procuratore in partenza domenica 23 febbraio su Rai1. A domanda diretta sul perché non avesse menzionato Venezia nei ringraziamenti sul palco di Sanremo 2025, Scalera ha risposto di aver avuto una semplice dimenticanza. La scrittrice, però, ha risposto:

Avendo io creato il personaggio di Imma Tataranni, non posso che essere una fan di tutti gli ingrati. Imma Tataranni è una paladina dell'ingratitudine. Ringrazio Vanessa Scalera per la sua ingratitudine, mi ha spesso dimenticata. Ma è libera e io amo le donne libere, Vannessa Scalera è una donna libera al pari di Imma. Forse non è un caso che l'abbia interpretata così bene.

Una risposta che Scalera non ha apprezzato particolarmente: "Io non ti devo nulla", ha risposto. Prima di cedere la parola ai colleghi, spostando l'attenzione su altri argomenti.