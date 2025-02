video suggerito

La scrittrice di Imma Tataranni contro Vanessa Scalera: “Ingrata”, l’attrice: “Polemica volgare, non ti devo nulla” L’attrice Vanessa Scalera e la scrittrice Mariolina Venezia hanno avuto un diverbio nel corso della conferenza stampa di presentazione di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 4. La serie è in partenza su Rai1 domenica 23 febbraio. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Scontro tra Vanessa Scalera e la scrittrice Mariolina Venezia, autrice dei romanzi dedicati al personaggio di Imma Tataranni. Il diverbio ha avuto luogo nel corso della conferenza stampa di presentazione della quarta stagione della serie sul Sostituto procuratore in partenza domenica 23 febbraio su Rai1.

Vanessa Scalera ha dimenticato di ringraziare Mariolina Venezia a Sanremo 2025

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Imma Tataranni 4 – Sostituto Procuratore, una giornalista ha fatto notare all'attrice Vanessa Scalera che durante la sua ospitata al Festival di Sanremo 2025 ha ringraziato tutti coloro che hanno in qualche modo contribuito alla realizzazione della nuova stagione della serie di Rai1, ma non ha detto una sola parola sulla scrittrice Mariolina Venezia, madre del personaggio da lei interpretato. L'attrice ha ammesso di avere avuto una semplice dimenticanza:

Me ne sono proprio dimenticata, da sempre ho un rapporto particolare con gli sceneggiatori. Mariolina ha scritto un personaggio straordinario, l’ho solo dimenticata.

La replica della scrittrice e la reazione dell'attrice che interpreta Imma Tataranni

Nel corso della conferenza stampa, poi, la parola è passata alla scrittrice Mariolina Venezia che ha parlato di ingratitudine. Parole che sembravano una frecciatina all'attrice Vanessa Scalera:

Avendo io creato il personaggio di Imma Tataranni, non posso che essere una fan di tutti gli ingrati. Imma Tataranni è una paladina dell'ingratitudine. Ringrazio Vanessa Scalera per la sua ingratitudine, mi ha spesso dimenticata. Ma è libera e io amo le donne libere, Vannessa Scalera è una donna libera al pari di Imma. Forse non è un caso che l'abbia interpretata così bene.

E dopo avere parlato dei valori del suo personaggio ha concluso, rimarcando che Vanessa Scalera non è tenuta a ringraziare nessuno: "Vanessa è libera di ringraziare chi vuole, Imma Tataranni è una donna che senza compiacere nessuno è piaciuta a tutti". L'attrice non ha esitato a replicare. Dal suo punto di vista è stata la scrittrice a non mostrare gratitudine per il lavoro che il cast ha svolto per portare in tv la sua storia:

Sono stata messa in mezzo, non voglio entrare nella tua volgare polemica. Io ricordo la tua ingratitudine durante la prima conferenza stampa di Imma Tataranni: hai avuto un comportamento malmostoso, me lo ricordo ancora. Io devo ringraziare la produzione e il regista. Ti ho sempre nominata nelle interviste, Ringrazio gli sceneggiatori, ma io non ti devo nulla.

E, dopo una breve pausa per vedere alcune scene della serie, l'attrice ha continuato: "Ricordo le parole non carine rivolta a noi attori da Mariolina Venezia nella prima conferenza stampa". Infine, è intervenuto Massimiliano Gallo – che nella serie interpreta Pietro – e ha provato a placare gli animi: "Parliamo di un intervento fatto a Sanremo a tarda sera di due minuti. C’era tensione, preoccupazione nel dire delle cose in pochi minuti. Vanessa ha chiesto scusa per essersi dimenticata di ringraziare Mariolina, poi per il resto si chiariranno".