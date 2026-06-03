Caso Balistreri, l’ex Costantin fa ricorso per un’ulteriore riduzione di pena. L’avvocata: “Una ferita che si riapre”

Nuova svolta nel caso di Chiara Balistreri, vittima di violenze da parte dell’ex Gabriel Constantin: Fanpage.it apprende che i legali dell’uomo hanno ufficialmente depositato il ricorso in Cassazione per puntare a un’ulteriore riduzione della pena. L’avvocata della donna, Elisabetta Aldrovandi: “Lei sa bene che presto otterrà la piena libertà”.

Nuova svolta nel caso di Chiara Balistreri, che da anni denuncia anche pubblicamente il calvario di violenze subite dall'ex compagno Gabriel Constantin Rose. Fanpage.it apprende che i legali dell'uomo hanno ufficialmente depositato il ricorso in Cassazione per ottenere un'ulteriore riduzione della pena, dopo lo sconto già ottenuto in Appello che gli ha permesso di lasciare il carcere per i domiciliari. Contattata dalla nostra redazione, l'avvocata di Balistreri, Elisabetta Aldrovandi, ha commentato la strategia della difesa e lo stato d'animo della vittima di fronte all'ipotesi di una scarcerazione definitiva che appare sempre più concreta: "Per lei è una ferita che ogni volta si riapre".

Gabriel Constantin ricorre in Cassazione: prosegue il processo

Il procedimento giudiziario a carico di Gabriel Constantin Rose non è ancora chiuso e si appresta a vivere il suo ultimo, decisivo atto. Fanpage apprende da fonti vicine alla difesa che il legale di Gabriel Costantin ha depositato il ricorso alla Corte di Cassazione per chiedere di "riformare in punto di diritto la sentenza della Corte d'appello di Bologna". La difesa punta dunque all'annullamento con rinvio della decisione di secondo grado, con l'obiettivo di ottenere uno sconto sulla condanna a 5 anni e 9 mesi inflitta a marzo 2026. Resta invece separato il secondo procedimento per atti persecutori e stalking, costato a Constantin una condanna ulteriore pari a un anno, che andrà a cumularsi alla pena principale.

Lo stato d'animo di Balistreri nelle parole della sua avvocata

Raggiunta da Fanpage.it, l'avvocata Elisabetta Aldrovandi ha confermato come la mossa della difesa non sia giunta inaspettata, inserendosi in una precisa e prevedibile strategia legale. Tuttavia, la notizia del nuovo passaggio in tribunale rappresenta l'ennesimo capitolo di una trafila giudiziaria estenuante che "Balistreri sta affrontando con enorme lucidità", spiega la legale, ma che inevitabilmente pesa sulla sua serenità: "Ogni volta che si parla di questa storia è chiaro che una ferita si riapre, però lei sta cercando di andare avanti con la sua vita e sa bene che questa persona, che venga confermata o ridotta la condanna, otterrà comunque la piena libertà in un termine medio-breve".

Come procede la detenzione domiciliare di Constantin

Al momento, il ricorso presentato in Cassazione non sposterà gli equilibri legati alla misura cautelare in corso. Gabriel Constantin Rose si trova attualmente agli arresti domiciliari nell'abitazione della madre, dove è monitorato tramite l'applicazione del braccialetto elettronico. Il trasferimento dal carcere alla detenzione domestica era avvenuto proprio in seguito alla sentenza d'Appello di marzo, grazie a un meccanismo previsto dalla Riforma Cartabia che la rende possibile in caso di residuo di pena inferiore ai quattro anni.

Una decisione che all'epoca aveva spinto Balistreri a manifestare tutta la propria rabbia, definendo una "favola" l'idea che per una vittima basti semplicemente denunciare per considerarsi al sicuro. Sul fronte dei domiciliari, l'avvocata Aldrovandi rassicura sul fatto che, al momento, non si registrano situazioni di pericolo per l'incolumità della ragazza: "La mia assistita non sta riscontrando problematiche di alcun tipo, fortunatamente".