Truffa alla madre di Valeria Marini, confermata la condanna in Appello: “Giustizia è fatta”

La Corte d’Appello di Roma ha confermato la condanna per truffa aggravata a carico di Giuseppe Milazzo Andreani, l’uomo accusato di aver raggirato Gianna Orrù, madre della nota showgirl Valeria Marini.

La quarta sezione penale della Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna per truffa aggravata a carico di Giuseppe Milazzo Andreani, l'uomo accusato di aver raggirato Gianna Orrù, madre della showgirl Valeria Marini. Una vicenda dolorosa, fatta di finti investimenti e di un rapporto di fiducia tradito, che aveva provocato alla donna un danno economico, oltre che emotivo, non indifferente.

Il verdetto dei giudici e il risarcimento

I magistrati di secondo grado hanno ribadito l'impianto accusatorio, applicando soltanto un lieve sconto di pena dovuto all'esclusione dell'aggravante della "minorata difesa". La sostanza del reato, però, resta intatta. Non solo: per poter beneficiare della sospensione condizionale della pena, l'imputato dovrà versare alla madre di Valeria Marini una provvisionale immediatamente esecutiva del valore di circa 335 mila euro. Se non pagherà, il beneficio della sospensione decadrà. A spiegare i dettagli tecnici è l'avvocato Fabio Verile, legale di Gianna Orrù, che si è costituita parte civile nel processo: "La decisione della Corte d'Appello consolida il percorso giudiziario e riconosce nuovamente le ragioni della mia assistita. L'obbligo del pagamento subordina la sospensione della pena, confermando la piena tutela della persona offesa rispetto al grave danno patrimoniale subito".

La reazione di Valeria Marini: "Mia madre ritrova il suo onore"

Subito dopo la lettura della sentenza, Valeria Marini ha commentato sui social la fine del contenzioso giudiziario. La showgirl non ha mai smesso di lottare pubblicamente al fianco della madre, denunciando il vortice in cui era caduta: "Finalmente, dopo sei anni, è stata fatta giustizia per mia madre", ha scritto a corredo in un lungo post. "Ho sempre mantenuto una profonda fiducia nella magistratura e questo secondo verdetto lo dimostra. Sono felice prima di tutto per lei: la verità è emersa ed è la prova che la giustizia esiste. Ora mia madre potrà finalmente riavere il suo onore e lasciarsi alle spalle il fango e il danno subito”.