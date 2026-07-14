spettacolo
video suggerito
video suggerito

Fabrizio Corona patteggia per la bancarotta di Fenice, 10 mesi convertiti in una pena pecuniaria

Fabrizio Corona patteggia per il crack di Fenice Srl, una delle sue società. Accolta la proposta dell’avvocato difensore che aveva chiesto che la condanna a 10 mesi di reclusione fosse convertita in una pena pecuniaria.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
Avatar autore
A cura di Stefania Rocco
Immagine

Fabrizio Corona ha patteggiato una pena di 10 mesi, convertita in una pena pecuniaria, nell’ambito del procedimento per bancarotta fraudolenta relativo al crac della società Fenice Srl. I giudici della seconda sezione penale del Tribunale di Milano hanno accolto l'accordo raggiunto tra la difesa dell'ex re dei paparazzi e la Procura. Fenice era la società costituita nel 2007 perché vi fossero trasferite le attività e i beni della precedente società facente capo a Corona, la Corona's. Il fallimento fu dichiarato nel 2014.

Al centro del procedimento c'era la vicenda della vecchia abitazione di Corona in via De Cristoforis, a Milano, a pochi passi da Corso Como. Secondo l'accusa, coordinata dal pubblico ministero Luigi Luzi, l'immobile sarebbe stato intestato in maniera fittizia a un collaboratore dell'ex re dei paparazzi per fare in modo che non risultasse facente parte del patrimonio della società Fenice. Un escamotage teso a preservare l'appartamento in maniera tale che non fosse investito dalle operazioni relative al fallimento.

L'accordo di patteggiamento, proposto dall’avvocato difensore Ivano Chiesa, prevedeva una pena di 10 mesi, poi convertita in una sanzione pecuniaria. Corona, che aveva già risarcito l'Agenzia delle Entrate con un versamento di circa 40mila euro, ha concordato la pena in continuazione con una precedente condanna definitiva legata al fallimento di un'altra delle sue società.

Leggi anche
Alberto Tarallo assolto dall’accusa di avere falsificato il testamento di Losito perché "il fatto non sussiste"

Nello stesso procedimento è imputata anche la madre di Corona, Gabriella Privitera, difesa dall'avvocata Cristina Morrone. Per la donna, che è stata giudicata con rito abbreviato, il pubblico ministero ha chiesto l'assoluzione ritenendo che fosse inconsapevole di ricoprire il ruolo di amministratrice della società del figlio. La sentenza nei suoi confronti è attesa per il prossimo 15 settembre.

Immagine
Retroscena
Isola
L’Isola dei famosi sabotata dagli stessi naufraghi: spoiler e violazioni del contratto
Interviene la produzione
"L'Isola dei famosi è truccata e vince Zeudi Di Palma", ma la teoria del complotto non regge
Il cachet dei naufraghi: il compenso aumenta ogni tre giorni, extra in caso di reunion
Tra i concorrenti del cast Zeudi Di Palma e Pierpaolo Pretelli
Cosa succede ai naufraghi eliminati: il ripescaggio, l'ultima spiaggia e il ritorno in Italia
Come funziona l'edizione registrata: 11 puntate, 2 finali alternativi, eliminazioni senza televoto
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
spettacolo
api url views