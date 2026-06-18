Isola 2026, tra i concorrenti del cast Zeudi Di Palma e Pierpaolo Pretelli: in corso le sorprese di amici e parenti

Il cast dell’Isola dei famosi 2026 non è stato ancora confermato. Tuttavia ci sono nomi già certi. Il reality ha attinto a programmi come The50, Uomini e Donne e il Grande Fratello. Intanto, Fanpage.it ha appreso che la produzione sta già contattando amici e parenti dei naufraghi per organizzare le sorprese da fare nelle Filippine.

Il cast dell’Isola dei famosi 2026

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L'Isola dei famosi 2026 è ormai entrata nel vivo. Come anticipato da Fanpage.it, le registrazioni sono iniziate sabato 13 giugno e, salvo imprevisti, si concluderanno intorno al 20 luglio. Se il maltempo o problemi tecnici dovessero dilatare i tempi di realizzazione delle undici puntate, i naufraghi rientrerebbero in Italia entro il 30 luglio. Mediaset non ha ancora ufficializzato i nomi dei concorrenti, ma molti sono ormai trapelati.

Un elemento che emerge chiaramente è che il cast ha attinto a piene mani da The50. Ritroveremo Francesco Chiofalo, Il Musazzi, Alex Caniggia e Eva Grimaldi. Il motivo è presto detto. I due programmi sono realizzati dalla stessa casa di produzione, Banijay Italia. Non sorprende, dunque, che alcuni volti siano stati "riciclati" nel reality condotto da Selvaggia Lucarelli con l'inviato Alvin. Tra i concorrenti anche l'ex tronista di Uomini e Donne Serena Enardu. Non mancano ex concorrenti del Grande Fratello come l'ex Miss Italia Zeudi Di Palma, Pierpaolo Pretelli e Patrick Ray Pugliese. Resta a casa Flavia Vento. Secondo quanto apprende Fanpage.it, è vero che le era stato proposto di partecipare all'Isola 2026. La quarantanovenne avrebbe riflettuto sulla possibilità di prendere parte al reality di Canale5 ma, dopo avere manifestato una certa indecisione, è sfumata questa possibilità.

Il cast dell'Isola dei famosi 2026: i naufraghi da The50, GF e l'universo di Maria De Filippi

Partiamo dai naufraghi che Fanpage.it può confermare direttamente. Prima, però, occorre fare un passo indietro. Prima che i concorrenti partissero per le Filippine, hanno presenziato a un corso per prepararsi al lancio dall'elicottero che si è tenuto in una piscina di Milano. In quell'occasione, possiamo confermare, erano presenti Zeudi Di Palma, Alex Caniggia, Anna Lou Castoldi – figlia di Asia Argento e Morgan – Francesco Chiofalo, Eva Grimaldi e Il Musazzi. Inoltre, ci risulta anche la presenza certa di Pierpaolo Pretelli, della giornalista Claudia Peroni, dell'ex miss Italia Denny Mendez, anticipata da Giuseppe Candela, e di Martina Maggiore, anticipata da Gabriele Parpiglia. Quest'ultima lo scorso anno ha pubblicato il libro "Ma che stupida ragazza" in cui ha raccontato la turbolenta storia d'amore con Cesare Cremonini. La presenza dell'ex tronista Serena Enardu, invece, è stata confermata dalla sorella Elga che in una storia pubblicata su Instagram ha commentato: "Fiera di te". Nuovo Tv, ha aggiunto a questi nomi quelli di Michelle Veronesi e Daniele Iaia noti per avere partecipato al programma Too Hot To Handle Italia. Il settimanale, infine, ha fatto il nome del modello Alberto Fontana e di Flavio Ubirti, ex volto di Temptation Island e di Uomini e Donne.

In corso i preparativi per le sorprese ai naufraghi: parenti pronti a partire per le Filippine

Fanpage.it ha appreso che sono già in corso i preparativi per le sorprese da fare ai naufraghi. Prima di partire, i concorrenti hanno indicato i parenti, gli amici o gli affetti più cari da cui vorrebbero ricevere sostegno in questa esperienza. Ebbene, in queste ore, la produzione sta contattando le persone indicate e sta pianificando con loro le sorprese da realizzare nelle Filippine. Coloro che partiranno, resteranno sull'Isola per tre giorni. Ogni puntata, infatti, è registrata proprio nell'arco di 72 ore. A coloro a cui è stato chiesto di raggiungere i naufraghi, è stata anche comunicata una data precisa per il volo. Tuttavia, se il concorrente che deve ricevere la loro sorpresa dovesse essere eliminato prima, l'incontro non avverrà. Ricordiamo che i concorrenti eliminati potranno avere una seconda possibilità tramite ripescaggio o sosta sull'ultima spiaggia, ma una volta fuori dai giochi, dovranno rientrare in Italia. L'isola dei famosi 2026 è registrata. Nei giorni scorsi, Fanpage.it ha svelato tutti i dettagli del regolamento. Il pubblico non potrà intervenire tramite il televoto. Le eliminazioni saranno stabilite tramite prove e nomination.