Isola dei famosi, cosa succede ai naufraghi eliminati: il ripescaggio, l’ultima spiaggia e il ritorno in Italia

L’Isola dei famosi è entrata nel vivo. Sabato 13 giugno sono iniziate le registrazioni della nuova edizione condotta da Selvaggia Lucarelli con l’inviato Alvin. Fanpage.it spiega cosa succederà ai naufraghi eliminati.

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Sabato 13 giugno sono iniziate le registrazioni dell'Isola dei famosi 2026. Nel cast, non ancora ufficializzato, anche Eva Grimaldi, Anna Lou Castoldi, Francesco Chiofalo, Zeudi Di Palma, Alex Caniggia e Il Musazzi. I naufraghi hanno ormai consegnato il telefono e l'avventura ha avuto ufficialmente inizio. Le registrazioni si concluderanno intorno al 20 luglio. In caso di imprevisti, l'esperienza a Caramoan potrebbe protrarsi al massino fino al 30 luglio. Nei giorni scorsi, Fanpage.it ha spiegato come funzionerà questa edizione registrata nelle Filippine. Aggiungiamo ora un altro tassello. Cosa succederà ai naufraghi eliminati? Vediamo cosa dice il regolamento.

Come avviene il ripescaggio dei concorrenti eliminati

Come specificato nei giorni scorsi, i naufraghi possono essere candidati all'eliminazione attraverso prove specifiche o nomination da parte degli altri concorrenti. Una volta eliminati, però, i naufraghi non sono ancora del tutto fuori dai giochi. Secondo quanto apprende Fanpage.it, il regolamento prevede la possibilità del ripescaggio e, dunque, della rimessa in gioco degli eliminati. Le modalità per tornare in gara sono due:

attraverso prove specifiche;

attraverso una votazione da parte degli altri concorrenti.

L'opzione dell'ultima spiaggia

Il regolamento prevede che la produzione, se necessario, possa attivare l'ultima spiaggia. Dunque, la sosta su una spiaggia diversa da quella principale. Se un concorrente eliminato dovesse scegliere di non proseguire la sua esperienza lì, sarebbe considerato un ritiro dal gioco a tutti gli effetti. L'ultima spiaggia ha due finalità per i naufraghi:

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permettere loro di sostare fino a quando non avranno appreso la loro sorte (ripescaggio o eliminazione definitiva);

continuare a partecipare al reality direttamente dall'ultima spiaggia.

Il ritorno in Italia

Quando uno dei naufraghi è definitivamente eliminato, fa ritorno in Italia. Il regolamento lo specifica chiaramente. Dunque, i concorrenti non dovranno attendere nelle Filippine la fine della registrazione dell'intera edizione dell'Isola dei famosi 2026. Tuttavia, ci sono regole precise da seguire una volta rientrati, che riguardano principalmente l'uso dei social. I volti noti che hanno preso parte al reality potranno tenere attivi i loro profili ma non potranno rivelare le dinamiche del gioco a cui hanno assistito o di cui sono stati diretti protagonisti. Inoltre, non potranno confermare la loro presenza nel cast. Per farlo dovranno attendere che Mediaset ufficializzi i nomi dei concorrenti. In un comunicato, l'azienda ha fatto sapere che "i dettagli sul cast e sulle novità di questa edizione saranno resi noti nelle prossime settimane".

L'ipotesi della puntata speciale con la reunion del cast

Intanto c'è un aspetto interessante. È stata richiesta ai naufraghi la disponibilità a partecipare a una eventuale puntata speciale dell'Isola dei famosi. Una reunion del cast per commentare le dinamiche del reality e festeggiare il vincitore. La puntata si terrebbe in Italia e andrebbe in onda in prima serata su Canale5 dopo le undici puntate registrate nelle Filippine. Il fatto che questa opzione sia nel contratto vuol dire che la puntata speciale andrà in onda di sicuro? No. Sarà Mediaset a decidere se realizzarla o meno, in base a diversi fattori come ad esempio gli ascolti e l'interesse suscitato dall'edizione.