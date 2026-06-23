Il cachet dei naufraghi dell’Isola dei famosi 2026: il compenso aumenta ogni tre giorni, extra in caso di reunion

Come funzionano i compensi dei naufraghi dell’Isola 2026. Fanpage.it ha appreso che il cachet del cast aumenta ogni tre giorni. I concorrenti hanno diritto a una somma aggiuntiva qualora il numero delle puntate dovesse superare le 11 previste o in caso si decida di realizzare una reunion in prima serata su Canale5.

Isola 2026, come funziona il cachet dei naufraghi

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Quanto guadagnano i naufraghi dell'Isola dei famosi 2026? La cifra complessiva è strettamente legata alla durata della loro permanenza nel gioco. È in corso in questi giorni la registrazione della nuova edizione del reality condotto da Selvaggia Lucarelli. Tra i concorrenti che sono attualmente nelle Filippine anche Francesco Chiofalo, Eva Grimaldi, Zeudi Di Palma, Patrick Ray Pugliese, Pierpaolo Pretelli, Alex Caniggia e Il Musazzi. Secondo quanto apprende Fanpage.it, il contratto che i concorrenti hanno firmato prevede che il loro cachet cresca ogni tre giorni. Il motivo? È quello il lasso di tempo entro il quale si registra una puntata del reality. Eccetto la puntata d'esordio e la finale che richiedono quattro giorni di registrazione ciascuna. È un dettaglio da tenere bene a mente per comprendere come funziona il meccanismo che regola il cachet.

Come ormai risaputo, quest'anno l'isola sarà registrata. I naufraghi avranno diritto a una prima somma di denaro dopo 4 giorni di riprese, che coincidono con la realizzazione della prima puntata. Poi, riceveranno una somma aggiuntiva ogni tre giorni (dalla seconda alla decima puntata) e, infine, un'ultima somma nei quattro giorni di registrazione della finale. Se il percorso di un naufrago si dovesse interrompere prima dell'undicesima puntata, il concorrente percepirebbe solo il compenso maturato fino a quel momento (qui spieghiamo cosa accade in caso di eliminazione). Quindi, ricapitolando, il naufrago riceve:

un compenso dopo i primi quattro giorni necessari per realizzare la prima puntata;

un compenso aggiuntivo ogni tre giorni che coincidono con la realizzazione delle puntate dalla seconda alla decima;

un'altra somma di denaro negli ultimi quattro giorni di registrazione che coincidono con la finale.

Il cachet varia da concorrente a concorrente e (a volte) nel corso delle puntate

Ma a quanto corrisponde il cachet? Come facilmente prevedibile il compenso varia da concorrente a concorrente. I criteri attraverso i quali si decide di offrire una cifra più alta o più bassa sono a discrezione della produzione. Il cachet può essere uguale nel tempo, ad esempio 5mila euro allo scadere di ogni puntata. O variare. Ad esempio, 5mila euro per le prime quattro puntate e 3mila per quelle successive. Precisiamo che le cifre che abbiamo appena indicato sono solo a titolo esemplificativo.

Ma cosa succederebbe se il programma dovesse protrarsi oltre l'undicesima puntata rendendo necessaria una permanenza più lunga sull'Isola? Come apprende Fanpage.it, il contratto chiarisce anche questo punto. Il compenso ricevuto per l’undicesima puntata sarebbe riconosciuto anche per ciascuna delle eventuali puntate successive.

Un compenso extra in caso di una puntata speciale con la reunion del cast

Selvaggia Lucarelli è la conduttrice dell’Isola 2026, Alvin inviato

Come Fanpage.it ha anticipato negli articoli precedenti, il contratto copre anche l'ipotesi che Mediaset decida di realizzare una puntata speciale in prima serata su Canale5 con la reunion di tutti i naufraghi. Una serata di festa per ripercorrere le dinamiche dell'edizione e celebrare il vincitore (che resterà segreto fino alla messa in onda grazie alla registrazione di due o più finali). Ebbene, in caso la puntata della reunion dovesse andare in porto, i concorrenti percepirebbero un compenso extra per partecipare.

Il calendario che scandisce il compenso dei naufraghi

Come chiarito all'inizio, il calendario che scandisce le puntate dell'Isola dei famosi è fondamentale ai fini dell'accumulo del cachet. La seguente tabella di marcia può essere soggetta a variazioni. Basti pensare che l'inizio delle registrazioni era previsto per venerdì 12 giugno, ma a causa del maltempo il reality ha avuto inizio sabato 13 giugno. Vediamo, dunque, come risulta il calendario delle riprese delle puntate dell'Isola 2026 nel momento in cui scriviamo:

Prima puntata dal 13 al 16 giugno;

Seconda puntata dal 17 al 19 giugno;

Terza puntata dal 20 al 22 giugno;

Quarta puntata dal 23 al 25 giugno;

Quinta puntata dal 26 al 28 giugno;

Sesta puntata dal 29 giugno all'1 luglio;

Settima puntata dal 2 al 4 luglio;

Ottava puntata dal 5 al 7 luglio;

Nona puntata dall'8 al 10 luglio;

Decima puntata dall'11 al 13 luglio;

Undicesima puntata dal 14 al 16 luglio.

Il regolamento prevede che le registrazioni possano protrarsi fino al 30 luglio in caso di imprevisti. Se tutto dovesse filare liscio, il 20 luglio i finalisti rientreranno in Italia.