L’Isola dei famosi sabotata dagli stessi naufraghi: spoiler e violazioni del contratto, interviene la produzione

L’Isola dei famosi di Selvaggia Lucarelli si avvia alla conclusione. In questi giorni si sta registrando la finale. In Italia, intanto, impazzano gli spoiler che talvolta sono maldestramente suggeriti dagli stessi naufraghi eliminati. Dietro le quinte cresce il malumore. Fanpage.it ha appreso che la produzione è intervenuta per chiedere il rispetto del contratto firmato.

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La nuova edizione dell'Isola dei famosi è arrivata al capolinea. In queste ore, nelle Filippine, è iniziata la registrazione della finale che, a discrezione della produzione, potrà protrarsi per tre o quattro giorni. Dunque, il vincitore sarà proclamato il 16 luglio o, molto più probabilmente, il 17 luglio. Come anticipato da Fanpage.it, saranno registrati due o più finali alternativi per evitare il rischio che trapeli il nome del vincitore prima della messa in onda. Tuttavia, scoprire in anticipo chi ha vinto il reality sembra essere l'ultimo dei problemi di un'edizione funestata da spoiler continui.

In queste ore è intervenuta anche la conduttrice Selvaggia Lucarelli per tentare di mettere un freno alle indiscrezioni. Nei giorni scorsi, invece, Fanpage.it ha appreso che la produzione ha richiamato i naufraghi eliminati e chi gravita attorno ai concorrenti, chiedendo di iniziare a rispettare i termini del contratto. Molti spoiler, infatti, sono stati diffusi (spesso involontariamente) dagli stessi membri del cast o dai loro parenti. Vediamo cosa è andato storto, cosa sta succedendo dietro le quinte e cosa dice il contratto.

Spoiler Isola dei famosi, le gaffe dei naufraghi

Secondo quanto dichiarato da Pier Silvio Berlusconi, la nuova edizione dell'Isola dei famosi condotta da Selvaggia Lucarelli potrebbe andare in onda tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027. Il cast non è ancora stato annunciato da Mediaset eppure è trapelato da settimane. Questo è stato il primo, fondamentale tassello che ha agevolato la diffusione degli spoiler.

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Una volta appresi i nomi dei naufraghi, infatti, per molti utenti è stato estremamente facile carpire informazioni sul loro percorso e sull'edizione in generale: è stato sufficiente monitorare i loro profili social. A titolo di esempio, riportiamo la gaffe di Eva Grimaldi. L'attrice, i primi di luglio, ha pubblicato alcune foto che la ritraevano in Italia con un cappellino con la scritta "Filippine". Uno spoiler inequivocabile: era stata eliminata. Nei post pubblicati in questi giorni ha tentato maldestramente di mettere una pezza, censurando la scritta sul cappellino. Decisamente troppo tardi.

Eva Grimaldi a sinistra nel post del 2 luglio, a destra nel post del 12 luglio

E poi c'è il nodo del "segui" e su questo punto ci si potrebbe dilungare per ore. Selvaggia Lucarelli e un autore hanno seguito su Instagram Zeudi Di Palma, dando un indizio sulla sua presenza nel cast (no, ciò non significa che ci siano stati dei favoritismi nei confronti dell'ex Miss Italia). Ma non è tutto.

Alcuni naufraghi, subito dopo essere stati eliminati, si sono precipitati su Instagram per seguire i loro compagni di avventura e persino i parenti dei concorrenti che avevano conosciuto nel corso delle sorprese realizzate nelle Filippine. Insomma, senza volerlo, hanno fornito un triplo spoiler:

la loro eliminazione;

i nomi del resto del cast;

le sorprese ricevute dai concorrenti.

Non sono mancati, poi, gli errori grossolani commessi dai familiari dei naufraghi. Ad esempio quello di Elga Enardu che su Instagram ha pubblicato un articolo che ipotizzava la presenza della sorella Serena nel cast e ha dato la conferma dicendosi fiera di lei. E no, a meno che non sia stata espressamente autorizzata dalla produzione, non avrebbe potuto farlo. Il contratto prevede che il cast non possa essere confermato dai concorrenti o dalle loro famiglie, fino alla diffusione dell'apposito comunicato Mediaset.

E poi ci sono i concorrenti che, una volta tornati in Italia, hanno replicato ai commenti ricevuti su Instagram, dimostrando inequivocabilmente di essere fuori dal gioco. In un secondo momento, hanno tentato di cancellare tutto, ma gli screenshot erano già ovunque sui social. Come dicevamo, questi sono solo alcuni esempi di spoiler nati direttamente dai naufraghi o da persone che gravitano attorno a loro.

Selvaggia Lucarelli e la produzione intervengono per mettere un freno alle anticipazioni

In queste ore, Selvaggia Lucarelli è intervenuta sui social per provare a mettere un freno al dilagare delle indiscrezioni sull'Isola dei famosi. La conduttrice ha dichiarato di trovare incomprensibile il motivo per cui si diano anticipazioni su un programma che sta richiedendo l'impegno di tante persone. Su questo passaggio, ha innegabilmente ragione. Mi concedo una nota personale: in queste settimane ho fatto una scelta, non diffondere spoiler che possano togliere agli spettatori il gusto di guardare le puntate.

Ho appreso di liti, momenti di crisi, eliminazioni, i nomi dei naufraghi ancora in gioco e i concorrenti presenti sull'ultima spiaggia, ma ho deciso di non rendere pubbliche queste informazioni per due motivi. Innanzitutto per rispettare il lavoro di coloro che sono coinvolti nella realizzazione di questa edizione. E poi perché ritengo inutile riportare stralci di dinamiche senza spiegare il meccanismo che le ha generate. Sui social ho visto gli effetti di spoiler inconsistenti come "nessuno sopporta quel naufrago", "quel concorrente si è avvicinato a una naufraga". Fiumi di post per commentare una dinamica che nessuno sa davvero da cosa sia scaturita o che potrebbe essere addirittura fasulla. Aggiungo che conoscere in anticipo l'ordine in cui i naufraghi sono stati eliminati, spoglia il momento delle nomination di ogni tensione.

Dietro le quinte dell'Isola dei famosi c'è malumore ed è comprensibile. Fanpage.it ha appreso che nei giorni scorsi la produzione è intervenuta e ha richiamato con fermezza i naufraghi eliminati e, in generale, le persone che gravitano attorno ai concorrenti, rimarcando l'obbligo di rispettare il contratto.

Cosa dice il contratto e cosa rischia chi viola l'obbligo di riservatezza

Il contratto firmato dai naufraghi, che Fanpage.it ha avuto modo di visionare, fornisce alcune linee guida a cui attenersi una volta rientrati in Italia. Sull'uso dei social è molto chiaro: dopo essere stati eliminati si ritorna in possesso del cellulare e dunque dei propri profili, ma si possono pubblicare solo post neutri che non collochino l'ex concorrente in un luogo specifico. Per riprendere a usare i social regolarmente occorre attendere che sia rientrato in Italia l'ultimo naufrago. I concorrenti, poi, sono tenuti a rispettare l'obbligo di riservatezza per non causare un danno al programma. Nello specifico ciò comporta:

non confermare la partecipazione all'Isola dei famosi fino alla comunicazione ufficiale di Banijay o Mediaset;

non lasciare trapelare indiscrezioni relative all'Isola;

non comunicare l'esito delle prove o le eliminazioni;

evitare ogni riferimento, anche solo scherzoso, alle dinamiche del gioco;

non pubblicare sui social informazioni relative al programma se non espressamente richiesto dalla produzione.

E a questi obblighi non devono attenersi solo i concorrenti, ma anche le persone che lavorano con loro (agenti, assistenti, ecc) e i loro familiari. Se lo staff o la famiglia del naufrago violano l'obbligo di riservatezza ne risponde il concorrente stesso. È prevista una penale salatissima. Spetterà alla produzione decidere quanto essere fiscale nell'applicazione del contratto.