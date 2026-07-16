Isola dei famosi, Mediaset non commenta gli spoiler: il reality di Selvaggia Lucarelli non è a rischio

L’Isola dei famosi ha il suo vincitore. La finale è stata registrata in queste ore. Questa prima edizione condotta da Selvaggia Lucarelli è stata funestata dagli spoiler. Fanpage.it ha appreso da fonti vicine a Mediaset che l’azienda non intende dare peso alle indiscrezioni trapelate, alcune delle quali false. Inoltre, al momento non sarebbe a rischio la messa in onda del programma su Canale5. Vediamo cosa è emerso.

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L'isola dei famosi ha ormai il suo vincitore. Secondo quanto ha appreso Fanpage.it, la finale è stata registrata in queste ore. Fine dei giochi, dunque. La conduttrice Selvaggia Lucarelli, l'inviato Alvin, i naufraghi, la troupe e gli addetti ai lavori torneranno in Italia nei prossimi giorni. Se è stata rispettata l'opzione prevista dal regolamento, la produzione avrà registrato due o più finali alternativi alla presenza di un notaio per non rischiare una fuga di notizie sull'identità del vincitore. Intanto, come avevamo già rimarcato nei giorni scorsi, questa edizione è stata caratterizzata dalla diffusione di vari spoiler, alcuni palesemente fasulli, altri con un fondo di verità e altri ancora diffusi involontariamente dagli stessi naufraghi, violando l'obbligo di riservatezza previsto dal contratto.

Fanpage.it ha contattato alcune fonti vicine a Mediaset per avere un commento su quanto sta accadendo e per comprendere se le indiscrezioni circolate possano concretamente danneggiare il progetto. Secondo quanto ci è stato riferito, l'intenzione dell'azienda sarebbe quella di non commentare gli spoiler, non solo perché considerati irrilevanti ma anche alla luce del fatto che spesso, quanto diffuso da alcuni profili Instagram, non aderisce a quanto sta accadendo realmente nelle Filippine.

L'isola dei famosi in onda su Canale5, al momento non si valuta passaggio su Mediaset Infinity

Ci risulta, inoltre, che la casa di produzione Banijay e Mediaset stiano continuando a lavorare per confezionare il miglior prodotto possibile da offrire agli spettatori. All'orizzonte non sembrano esserci cambi di programma, resta quanto annunciato da Pier Silvio Berlusconi: "L'isola andrà in onda dopo il Grande Fratello Vip, tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027".

Secondo quanto apprendiamo, dunque, al momento non si avvertirebbe l'esigenza di spostare il reality su Mediaset Infinity o di anticipare la messa in onda delle undici puntate dell'Isola dei famosi a settembre su Canale5. Tale ipotesi risulterebbe comunque difficilmente percorribile perché le registrazioni si sono protratte per un mese e mezzo e il montaggio richiede dei tempi tecnici.

Si riflette su quando ufficializzare il cast

Ma quando sarà ufficializzato il cast? Non sarebbe stato ancora stabilito quando i profili social dell'Isola dei famosi inizieranno a diffondere i nomi dei naufraghi e a fornire i primi spoiler ufficiali. È plausibile pensare che se Mediaset, in queste settimane, avesse lasciato filtrare qualche informazione su quanto stava accadendo nelle Filippine, non ci sarebbe stata una ricerca di spoiler su altri profili da parte degli utenti. Davanti a questa obiezione, alcune fonti ci hanno spiegato che era impossibile diffondere immagini o brevi video di anticipazione perché il primo passo da fare è quello di ufficializzare il cast.