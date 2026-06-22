Fabrizio Corona sul figlio Carlos: “Ha la Sindrome di Asperger e vive in una comunità. È un ragazzo straordinario”

Nel podcast Radici di Ughetta Di Carlo, Fabrizio Corona parla del figlio Carlos, che ha la sindrome di Asperger: la vita in comunità, il legame con Thiago e Sara, la rete di affetti che lo protegge.

Fabrizio Corona sceglie il podcast Radici di Ughetta Di Carlo per tornare a parlare. Per la prima volta, dopo lungo tempo, parla del suo primo figlio Carlos, nato dalla tormentata relazione con Nina Moric.

"Un ragazzo straordinario, è un dono"

Carlos ha la sindrome di Asperger, e Corona la racconta senza filtri: "Ha la sindrome di Asperger, un ragazzo straordinario, sono fortunata ad avere un figlio così speciale, è veramente un dono". Una manciata di parole in cui Corona condensa il rapporto con il primogenito, nato dalla relazione con Nina Moric, e ne fa il centro emotivo di tutto il racconto.

Il legame con Carlos vive di una quotidianità costruita su equilibri precisi. Oggi il ragazzo vive in comunità, ma rientra spesso a casa, dove ritrova la rete di affetti che lo tiene al sicuro: adora Thiago, il fratello nato dalla relazione con Sara Barbieri, e con Sara il rapporto è disteso. È in quel rientro, in quel passaggio dalla struttura alla casa, che Corona individua il suo porto familiare.

Fabrizio Corona dice la sua sul caso Garlasco

Attorno al capitolo su Carlos, il podcast raccoglie le altre confessioni di una conversazione a tutto campo. Corona parla della protezione che dice di sentire dal padre scomparso ("Sento la protezione di mio padre in tante occasioni particolari della mia vita, e anche in tanti processi"), dell'eredità professionale ricevuta – il fiuto per la notizia – e della sua personale dipendenza dall'adrenalina, che definisce la sua unica vera droga.

Sul caso Garlasco si sbilancia: "Penso che sia stato Sempio, ma che potrebbe addirittura non essere rinviato a giudizio", per poi accusare di sciacallaggio chi sfrutta le tragedie per fare share, come del resto aveva già detto a Non è la TV, il podcast di Fanpage.it, parlando di "guerra tra bande".

In chiusura, ammette che perdere i profili social cancellati da Meta lo ha ferito più della causa da 160 milioni di Mediaset.