Alberto Matano: “Non ci lasceremo trascinare nella corrida di Garlasco”

Alberto Matano interviene a gamba tesa a Vita in Diretta per denunciare “la corrida di Garlasco”: “Qualcuno vuole trascinarci, ma non ci riuscirà”.

"Garlasco è diventata una guerra tra bande". Così aveva detto Fabrizio Corona in una recente intervista a Non è la Tv, il podcast di Fanpage.it dedicato al mondo dello spettacolo e dell'intrattenimento. A sentire le parole di Alberto Matano, viene da dare ragione a Corona perché l'anchorman di Vita in diretta parla esplicitamente di "corrida".

Già questa mattina, c'era stato uno scambio al vetriolo su X tra Selvaggia Lucarelli e Salvo Sottile che in qualche modo si inserisce nella posizione che ha deciso di prendere Alberto Matano.

Che cosa ha detto Alberto Matano su Garlasco

In chiusura di trasmissione, approfittando della presenza in studio dell'avvocato Antonio De Rensis, Alberto Matano ha voluto fare la sua precisazione:

Come sapete noi facciamo cronaca e raccontiamo la realtà. In queste ore c'è un tentativo di trascinarci nella corrida su Garlasco, tra pro-Sempio e pro-Stasi e tutto quello che ne consegue. Io mi chiamo fuori da tutto questo. Il nostro rapporto è un rapporto trasparente, onesto e libero, come voi che ci seguite sapete.

A cosa fa riferimento Matano

Alberto Matano dovrebbe aver fatto riferimento alla diffusione da parte della youtuber Bugalalla (Francesca Bugamelli) di una telefonata intercettata dai carabinieri di Moscova e finita nell'informativa dell'inchiesta su Garlasco: protagoniste Angela Taccia (legale di Andrea Sempio) e Lucilla Masucci, inviata per l'appunto di Vita in Diretta.

Nella chiamata Taccia presenta Masucci a una parente di Sempio come la giornalista che "protegge" l'indagato. Masucci parla per oltre undici minuti cercando di convincere la donna a un'intervista pro-Sempio, sostenendo di credere nella sua innocenza; il tentativo fallisce, l'intervista non si farà. Questa telefonata è stata appunto citata dalla stessa Selvaggia Lucarelli nel tweet che poi ha visto la muscolare risposta di Salvo Sottile, ma soprattutto ha creato un ulteriore livello di polemiche nella "guerra tra bande". Polemiche che Matano ha voluto sedare in diretta, senza possibilità di equivoci e ulteriori fraintendimenti.