Scontro tra Zanella e Garofano su Garlasco: “Se il suo lavoro fosse stato fatto a regola d’arte, non saremmo qui”

Scontro durissimo a Storie Italiane sul caso Garlasco: Darkside Zanella e il generale Garofano si affrontano in diretta. L’analista attacca: “Si faccia un favore e riguardi il suo lavoro”.

Nella puntata di lunedì 8 giugno di Storie Italiane, il confronto tra Gianluca Zanella, noto come Darkside, e il generale Luciano Garofano – che durante la sua carriera si occupò in prima persona delle indagini – è degenerato in uno scontro aperto, con accuse precise sui metodi investigativi usati. Uno scontro che è stato sedato da Eleonora Daniele alla fine naturale del blocco e con la pubblicità.

La scintilla che innesca il litigio

Zanella contesta a Garofano il metodo di analisi della scena del crimine, sostenendo che non si possa esaminare solo una parte dell'abitazione ignorando il resto. "Non si può su una scena del crimine pensare di analizzare una zona della casa e non un'altra", attacca l'analista davanti alle telecamere.

La replica del generale: "Non avete le competenze"

Garofano non ci sta e risponde con forza, puntando il dito sulla mancanza di esperienza diretta dei suoi critici. "Sentire l'avvocato in studio e il dott. Zanella che non hanno mai fatto un sopralluogo, non hanno esperienza", dice il generale, "Non voglio entrare in polemica, ma sentire da voi critiche da chi non ha fatto mai sopralluoghi e non ha competenze, mi dispiace molto".

Una posizione che Zanella respinge punto per punto, alzando ulteriormente il tono: "Mi spiace ma lo dirò tutte le volte che ci vediamo. Si faccia un favore e riguardi criticamente il suo lavoro, perché sta difendendo qualcosa di indifendibile".

"Il nostro parere ha lo stesso valore del suo"

Lo scontro raggiunge il suo apice quando Garofano torna sulla questione delle competenze, rifiutando di accettare critiche da chi, a suo avviso, non le possiede. Zanella ribalta l'argomento con una risposta che non lascia spazio a equivoci: "Dire che il nostro pensiero non ha valore perché non abbiamo esperienza sul campo è offensivo. Il generale è lei, non noi. Ma che dovremmo fare? Andare noi sul campo al posto suo? Il nostro parere a distanza di 19 anni ha lo stesso valore del suo, perché se fosse stato fatto a regola d'arte noi non saremmo qui".

Garofano chiude il botta e risposta con una secca chiosa: "Ma questo lo dice lei, Zanella". Una frase che, più che chiudere il dibattito, lo lascia sospeso, almeno fino alla prossima puntata.