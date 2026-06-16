Scontro tra Selvaggia Lucarelli e Salvo Sottile su Garlasco: “Tutti santificano Stasi”, lui replica: “Ossessione”

Botta e risposta social tra Selvaggia Lucarelli e Salvo Sottile sul caso Garlasco.

Il caso Garlasco continua a produrre derivati mediatici, e l'ultimo in ordine riguarda uno scambio acceso tra Selvaggia Lucarelli e Salvo Sottile, conduttore di FarWest.

La giornalista, attualmente alle Filippine per le riprese della nuova edizione dell'Isola dei Famosi, non ha rinunciato a intervenire sulla vicenda che da mesi muove l'opinione pubblica, arrivando a condizionare anche agenda e palinsesti tv.

L'accusa di Selvaggia Lucarelli

Lucarelli ha ricostruito su X una serie di frequentazioni che coinvolgono i vari "attori" del caso Garlasco. Pranzi e cene, spettacoli teatrali, momenti mondani: Lucarelli mette tutto in relazione per costruire un racconto "mostrificante" nei confronti di Sempio e di "santificazione" in favore di Alberto Stasi.

La posizione di Selvaggia Lucarelli resta quella che ha sempre rivendicato in questi mesi: accettare la sentenza definitiva che ha condannato Stasi, ma soprattutto denunciare la macchina mediatica costruita attorno a Sempio. Questo il messaggio nella sua interezza:

Quindi De Rensis va a teatro con Brindisi, De Giuseppe e Brindani, De rensis va al karaoke e a pranzo e cena con Brindisi, De Rensis va a pranzo con Pietracalvina, Sottile va al circolo del tennis con De Rensis per un incontro con gli iscritti, Luigi Grimaldi va al McDonald’s con Bocellari, De rensis riceve chiamate sul suo telefono da Panicucci (“dì a Canta stare sul pezzo”), da Sottile e con De Giuseppe accanto dice a una giornalista come dovrebbe ascoltare dei testimoni, ma l’avvocata di Sempio ANGELA TACCIA e una giornalista di Vita in diretta sono sporche perchè tramano insieme: incredibile, pensate, cercano di portare uno straccio di equilibrio nella narrazione giornalistica cercando ANCHE qualcuno che abbia voglia di parlare di Sempio senza mostrificarlo, mentre tutti stanno santificando Stasi, ovvero l’assassino. Ma dove andremo a finire signora mia.

La replica di Sottile: "Diventata un'ossessione"

Salvo Sottile non si è lasciato sfuggire l'occasione per rispondere punto per punto alla ricostruzione della conduttrice.

Quindi fammi capire: pranzare con un avvocato proibito, moderare un dibattito in un circolo tennis (chiuso) a titolo gratuito peggio ancora. Parlare con il difensore di Sempio sì si può, ma se è quello di Stasi apriti cielo. Durante l’anno incontro decine di avvocati per lavoro. Parlare con le persone non è reato. Registrare fonti e colleghi a loro insaputa, o riportare a te conversazioni captate di straforo come la signora Pina che origlia dietro la tenda invece, è un altro paio di maniche.

Il conduttore propone poi una soluzione provocatoria: chiedere a Chiara Ingrosso di stilare un disciplinare ufficiale con l'elenco degli avvocati frequentabili e di quelli vietati, così da evitare ulteriori polemiche.

Facciamo così, tagliamo la testa al toro: fai scrivere alla Ingrosso un disciplinare ufficiale con l’elenco degli avvocati che vi sono simpatici e si possono frequentare e di quelli con cui è vietato prendere anche solo un caffè. Così evitiamo equivoci e ci adeguiamo tutti. Basta che la finiamo con sta storia dei pranzi e di De Rensis, sembra diventata un’ossessione..

La Ingrosso, è andata via in polemica proprio da FarWest arrivando alla fine a scrivere anche per la newsletter di Selvaggia Lucarelli.