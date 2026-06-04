Roberta Bruzzone: “Ho querelato Salvo Sottile”. Prosegue la faida della cronaca in Rai

La nota criminologa, di cui si parla molto in questi giorni per lo scontro a distanza con Milo Infante, ha fatto sapere che il conduttore di FarWest è oggetto delle sue iniziative giudiziarie.

Roberta Bruzzone ha annunciato di aver dato mandato ai suoi legali per una querela nei confronti di Salvo Sottile. La nota criminologa, di cui si parla molto in questi giorni per lo scontro a distanza con Milo Infante, ha fatto sapere a Open che il conduttore di FarWest, programma in onda su Rai3, è oggetto delle sue iniziative giudiziarie.

L'annuncio di Bruzzone su Salvo Sottile

Al giornale online Bruzzone ha dichiarato: "L’ultima puntata del suo programma è stata strumentalizzata per veicolare informazioni false e distorte sul mio conto, con un chiaro intento diffamatorio. Ho già dato mandato ai miei legali di procedere penalmente nei suoi confronti e nei confronti della sua casa di produzione: l’ho querelato. E per quanto riguarda Infante, una volta visti gli atti, valuteremo. Dalla diffamazione agli atti persecutori il passo è breve".

La rottura tra Bruzzone e Infante

Un'azione che si unisce nella lotta di posizione che sta avvenendo in Rai in questi giorni sul caso Garlasco e che vede Bruzzone contrapposta al fronte di cui Infante e Sottile sono i volti principali. Proprio in relazione a Infante, è notizie delle scorse ore che il conduttore di Ore 14 e vicedirettore del genere approfondimenti Rai, avrebbe chiamato in causa il Codice Etico Rai per segnalare Bruzzone in relazione ad attacchi social ricevuti. Una questione sulla quale Fanpage aveva contattato proprio Roberta Bruzzone la quale aveva risposto: "Ne prendo atto con assoluta serenità. Anzi: non vedo l'ora di essere convocata, se davvero questo accadrà". Per poi rilanciare: "Sarà quella la sede più opportuna per rappresentare, con puntualità e documentazione, tutto ciò che anche io ho da riferire in merito a condotte, modalità e dinamiche che mi riguardano direttamente. E che riguardano Infante".

Una vicenda che si inserisce inevitabilmente nella cornice della rottura tra Infante e Bruzzone consumatasi lo scorso novembre, quando la crimonologa lasciò lo studio di Ore 14 in polemica, raccomandando agli altri ospiti di "leggere le carte". Infante aveva reagito stizzito: "Lo facciamo anche noi lo sforzo di leggerli, non le ha lette solo lei".