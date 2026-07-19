Il concerto di Bad Bunny annullato dopo la sospensione per maltempo: “Non verrà riprogrammato”

A poche ore di distanza dall’interruzione del concerto di Bad Bunny a causa del maltempo, arriva l’annuncio ufficiale dell’organizzazione: i biglietti verranno interamente rimborsati: “La sicurezza di tutti i presenti è sempre stata la nostra massima priorità”.

A distanza di poche ore dai disagi che hanno provocato la sospensione del concerto di Bad Bunny a Milano, arriva l'annuncio dell'organizzazione: l'evento è annullato e non verrà riprogrammato. Lo fa sapere Live Nation, che ha organizzato il concerto, specificando attraverso un post pubblicato sui social che dopo diverse valutazioni non c'è stato modo di trovare una soluzione per riprogrammare il concerto di Bad Bunny.

Il comunicato di Live Nation

Queste le parole del comunicato: "A causa delle condizioni meteorologiche avverse, tra cui temporali e grandine, il concerto di Bad Bunny in programma questa sera all'ippodromo SNAI La Maura di Milano è stato interrotto e l'area è stata evacuata in sicurezza. A seguito di un'attenta valutazione e dopo aver compiuto ogni sforzo per riprogrammare l'evento, siamo spiacenti di informare i possessori dei biglietti che il concerto è stato annullato e non verrà riprogrammato". Quindi si legge: "La sicurezza di tutti i presenti è sempre stata la nostra massima priorità. Vi ringraziamo per la pazienza, la comprensione e la collaborazione dimostrate durante l'evacuazione e ci scusiamo sinceramente per il disagio causato".

L'inizio del concerto, poi il temporale

Il secondo concerto milanese di Bad Bunny era partito da pochi minuti, quando si è compresa l'impossibilità di continuare a causa della violenza del maltempo. In diversi video che in queste ore stanno comparendo sui social, si vedono spettatori in attesa e una voce dagli altoparlanti che invita il pubblico ad attendere nonostante il previsto fenomeno di maltempo, molto probabilmente sottostimandone l'entità. Come è stato poi ricostruito attraverso spiegazioni dei Vigili del Fuoco di Milano, la situazione è precipitata intorno alle ore 21, quando il temporale ha colpito Milano e l'ippodromo.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente per la messa in sicurezza del pubblico, evacuando le persone che si erano recate al concerto, di cui alcune rimaste ferite a causa dei chicchi di grandine dovuti alla tempesta che si è abbattuta sull'area. Il personale del 118 ha prestato soccorso e il concerto è stato sospeso.

Le polemiche per i concerti all'ippodromo di Milano

Quello del 18 luglio di Bad Bunny a Milano era uno degli show dal vivo più attesi della stagione estiva, ma il primo appuntamento del 17 luglio aveva già alimentato alcune polemiche organizzative, legate alla scarsa visibilità del concerto da alcune zone dell'area. Il caso estremo dell'annullamento a causa del maltempo, d'altronde, arriva alla fine di una stagione estiva complessa per la reputazione dell'Ippodromo La Maura, in relazione alle contestazioni per i disagi organizzativi di alcuni eventi.