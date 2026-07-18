Concerto di Bad Bunny a Milano annullato per maltempo: spettatori evacuati, ci sono feriti

Il maltempo si è abbattuto sull’ippodromo dove si stava tenendo il secondo concerto milanese di Bad Bunny. L’evento è stato annullato, gli spettatori sono stati evacuati dai Vigili del Fuoco. Alcune persone ferite dai grossi chicchi di grandine sono state soccorse dal personale del 118.

Oggi, sabato 18 luglio, si sarebbe dovuto tenere il secondo concerto di Bad Bunny all'ippodromo Snai La Maura di Milano. Ma qualcosa è andato storto. Il maltempo si è abbattuto sulla città con un violento temporale e grossi chicchi di grandine. Così, l'evento è stato annullato. Erano presenti circa 80mila spettatori che sono stati evacuati. Sui social tantissimi i video realizzati dai presenti, che ritraggono la folla mentre si allontana sotto la pioggia scrosciante.

Concerto Bad Bunny interrotto per un violento temporale

La grandine caduta sull'ippodromo fotografata da una spettatrice

Il secondo concerto milanese di Bad Bunny era iniziato da pochi minuti, quando ci si è resi conto che non era possibile continuare a causa della violenza del maltempo. Come fanno sapere i Vigili del Fuoco di Milano, la situazione è precipitata intorno alle ore 21:00. Il temporale ha colpito la città e anche l'ippodromo dove si stava tenendo l'evento. È stato necessario mettere i presenti in sicurezza

I Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente, evacuando le persone che si erano recate al concerto dell'artista portoricano. Diversi spettatori sono rimasti feriti a causa dei grossi chicchi di grandine che li hanno colpiti al corpo e alla testa. Il personale del 118 ha prestato soccorso. Il concerto è stato sospeso. L'arena è rimasta presidiata dagli organizzatori e dalle forze dell'ordine.

Caos per strada dopo l'evento annullato

Il fatto che gli spettatori abbiano abbandonato in massa la struttura, combinato agli allagamenti dovuti al violento temporale, ha causato momenti di confusione per strada con il traffico paralizzato. La prima data del concerto di Bad Bunny a Milano era stata accompagnata da numerose polemiche. Sui social, infatti, ci sono state diverse testimonianze pubblicate da spettatori che hanno lamentato disagi, dalle file chilometriche per i servizi a posti pagati profumatamente ma dai quali era impossibile assistere al concerto dell'artista. Il secondo evento previsto per stasera, come dicevamo, è stato annullato a causa del maltempo. Nelle prossime ora sarà possibile apprendere se i biglietti saranno rimborsati o se sarà stabilita una nuova data per l'evento.