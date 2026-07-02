Ultimo batte il record di Vasco Rossi: quello a Tor Vergata è il concerto con più spettatori in Italia

Con 250mila biglietti per Tor Vergata, Ultimo supera il record italiano di Vasco Rossi al Modena Park con il live del prossimo 4 luglio. La classifica dei concerti con più spettatori in Italia.

Vasco Rossi, Ultimo e Ligabue, 2026

Mancano solo pochi giorni a "La Favola per sempre", il concerto di Ultimo che si terrà il 4 luglio nell'area sud-est di Roma, precisamente a Tor Vergata, che accoglierà centinaia di migliaia di fan dell'artista romano (qui l'intervista per comprendere il popolo di Ultimo). L'autore, dopo oltre 40 concerti negli stadi negli ultimi anni, ha deciso di racchiudere in un'area quasi abbandonata della città un numero considerevole di fan. E in sole 72 ore ha raccolto oltre 250mila biglietti venduti, diventando il concerto con più spettatori paganti nella storia della musica dal vivo in Italia.

Ultimo supera Vasco Rossi dopo 9 anni in cima alla classifica dei concerti con più biglietti venduti

Ultimo, a 9 anni di distanza, ha riscritto uno dei record memorabili dell'industria della musica live, superando uno dei mostri sacri: Vasco Rossi. Infatti, ancora per qualche giorno, il concerto del 1° luglio 2017 di Vasco Rossi al Modena Park, precisamente nel parco Enzo Ferrari, detiene il record per il concerto con più spettatori paganti, secondo i dati riportati da SIAE, con 225.173 persone. Osservando la Top 10 di questa classifica, appare evidente come l'Emilia Romagna e le sue venue abbiano definito i confini di questo record. Sette delle prime dieci posizioni appartengono infatti al territorio emiliano, di cui cinque alla RCF Arena, ma anche il Parco Enzo Ferrari appena citato e l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.

L'Emilia-Romagna centrale nell'industria della musica dal vivo

Escludendo la già citata area di Tor Vergata per Ultimo, chiudono la classifica Trento, con la Trentino Music Arena, ma anche il più recente Ippodromo Snai La Maura di Milano. Nessuno stadio rientra in questa particolare classifica, con le arene italiane che hanno capienze omologate massimo per 70mila unità, come lo stadio San Siro di Milano. Ma osservando la classifica, si riesce anche a definire come il dualismo tra Vasco Rossi e Ligabue abbia determinato gran parte dei piazzamenti di questa lista. I due artisti, emiliani, si dividono equamente la classifica con posizionamenti posizionamenti ciascuno.

Vasco Rossi – Ligabue: il duopolio della musica live in Italia

E se Vasco Rossi detiene il grande successo del Modena Park nel luglio 2017, subito dietro arrivano tre concerti dell'autore di "Urlando contro il cielo". Tre date a Campovolo in cui il cantante di Correggio ha registrato 165.264, 149mila e 120mila spettatori. Il vero punto di svolta nell'era contemporanea dei concerti arriva proprio con il primo Campovolo, il 10 settembre 2005, con cui per 12 anni Ligabue non mantiene solo il record italiano di concerto con più biglietti venduti, ma anche in Europa, dove si piazzerà al secondo posto, dietro solo ai 220mila ticket venduti per il tour d'addio dei Bijelo Dugme all'Ippodromo di Belgrado, svoltosi 2 mesi prima.

A interrompere il duopolio di Vasco Rossi e Ligabue, non ci sarà solo Ultimo con la sua "Favola Per Sempre" (qui l'intervista all'assessore dei grandi eventi di Roma Onorato), ma anche una band della generazione under 35 che, come Ultimo e Geolier, ha trovato nella sua dimensione live il proprio successo. In 10ª posizione, con il loro primo tour negli stadi, alla RCF Arena di Reggio Emilia i Pinguini Tattici Nucleari hanno venduto 80mila biglietti, posizionandosi subito dietro lo spettacolo di Vasco Rossi all'Ippodromo Snai La Maura di Milano dello scorso 28 maggio 2022. A 9 anni dall'ultimo avvicendamento in vetta, siamo pronti ad assistere a Ultimo che diventerà l'artista con lo spettacolo con più biglietti venduti in Italia. Infatti, sono lontani i numeri di Marko Perković, frontman anche del gruppo omonimo Thompson. Il cantante croato ha accumulato, il 5 luglio 2025 oltre 450mila biglietti venduti nell'Ippodromo di Zagabria.

La Top 10 dei concerti in Italia con più spettatori paganti