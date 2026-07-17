La scaletta del concerto di Bad Bunny a Milano, l’ordine delle canzoni e gli orari d’ingresso

Questa sera, venerdì 17 luglio 2026, andrà in scena la prima delle due date milanesi del “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour” di Bad Bunny, all’Ippodromo SNAI La Maura a Milano. Qui i brani con cui si potrebbe esibire Bad Bunny.

Bad Bunny, 2026

Questa sera e domani, 17 e 18 luglio, una delle più grandi star internazionali arriva in Italia. Stiamo parlando dell'attesissimo concerto di Bad Bunny all'Ippodromo Snai La Maura di Milano, le uniche due date in Italia dell'autore portoricano nel suo DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour. Reduce dal suo concerto a Varsavia, Bad Bunny si esibirà davanti al pubblico italiano dalle ore 20 con una scaletta di oltre 30 brani: ad anticipare il concerto l'opening act affidato alla band Chuwi, formatasi nel 2019 dall'unione tra Lorén, Willy e Wester Aldarondo, insieme all'amico Adrián López.

La band ha collaborato nell'ultimo progetto di Bad Bunny nella traccia "WELTiTA". La curiosità maggiore sarà però per la scenografia di quest'enorme concerto, che darà l'opportunità al pubblico non solo di assistere a ciò che il cantante farà sul palco principale. Infatti, come per gli altri concerti del tour di Bad Bunny, anche all'Ippodromo Snai La Maura verrà installata la Casita, una piattaforma che riproduce una tipica abitazione portoricana a un piano, riprodotta anche nei materiali visivi dell'album prendendo ispirazione dalla dimora dell'84enne Roman Carrasco Delgado.

Non solo, perché, come anticipato a Fanpage.it, la produzione ha concepito l'area "Los Vecinos": una tribuna situata proprio dietro il palco principale, che offre una visuale privilegiata sullo spettacolo. Quest'area, come si legge su Live Nation, avrà dei posti a sedere nella produzione scenica, non numerati. Qui i brani in scaletta per il concerto di Bad Bunny all'Ippodromo Snai La Maura di Milano.

Mappa Ippodromo San Siro, Bad Bunny 2026

La scaletta del concerto di Bad Bunny all'Ippodromo Snai La Maura di Milano

Oltre 30 canzoni accompagneranno il concerto di Bad Bunny all'Ippodromo Snai La Maura di Milano, un viaggio non solo nell'ultimo album del cantante, "DeBÍ TiRAR MáS FOToS", pubblicato lo scorso 5 gennaio 2025. Infatti, rientrano in scaletta "Titì med preguntò", ma anche "Callaìta" e "Moscow Mule" presenti in "Un Verano Sin Ti" del 2022, ma anche "Yo perreo sola", "Safaera" e "La santa" presenti in "YHLQMDLG". Qui la scaletta dei brani con cui si potrebbe esibire Bad Bunny all'Ippodromo Snai La Maura di Milano, già osservati durante il DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour.

LA MuDANZA

Callaíta

Bamboleo

PIToRRO DE COCO

WELTiTA

TURiSTA

BAILE INoLVIDABLE

NUEVAYoL

VeLDÁ

Tití me preguntó

Neverita

Si veo a tu mamá

VOY A LLeVARTE PA PR

Me porto bonito

No Me Conoce

Bichiyal

Yo perreo sola

Da Me

Safaera

Diles

MONACO

La santa

CAFé CON RON

Ábreme passo

Ojitos lindos

La canción

KLOuFRENS

Moscow Mule

DÁKITI

Yonaguni

El apagón

DtMF

Gli orari del concerto di Bad Bunny a Milano

Secondo le tempistiche rivelate da LiveNation, che ha organizzato l'evento, l‘apertura generale delle porte avverrà alle ore 15:00, ma coloro in possesso dei pacchetti Vip, come l'Early Entry o l'ingresso per la Terrazza e Gold Circle, potranno accedere all'area già a partire dalle 14:30. Per quanto riguarda lo show, la musica inizierà alle 19:00 con l'opening act affidato a Chuwi. Bad Bunny invece salirà ufficialmente sul palco alle ore 20:00. Secondo quanto indicato dalle autorità competenti, le stazioni metropolitane di M5 San Siro Ippodromo e M1 Uruguay verranno chiuse al termine dell'evento per ragioni di ordine pubblico. Le stazioni caldamente consigliate per lasciare l'area del concerto sono M1 Lotto, M1 Lampugnano e M5 San Siro Stadio.