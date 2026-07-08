La scaletta del concerto di Sfera Ebbasta allo stadio San Siro di Milano, l’ordine delle canzoni
Stasera e domani, 8 e 9 luglio 2026, Sfera Ebbasta ritorna a casa dopo la data zero all'Allianz Stadium di Torino. Il rapper di "Santana Money Gang" si esibirà nello stadio della sua città per due date consecutive, entrambe completamente sold-out. Si tratta di un ritorno storico per l'autore di "X2VR", che aveva già bissato lo stadio meneghino nel 2024, completando anche quella volta un doppio sold-out da 120mila persone il 24 e il 25 giugno. Dopo la doppia data milanese, Sfera Ebbasta viaggerà alla Visarno Arena di Firenze, prima di trasferirsi a Viterbo e successivamente Salerno, Palermo e Gallipoli il 14 agosto con la partecipazione all'Oversound Music Festival. L'ultima data sarà, il giorno successivo, al Red Valley Festival di Olbia, in Sardegna.
La scaletta del concerto di Sfera Ebbasta allo stadio San Siro di Milano
Mancano poche ore al ritorno del Trap King a casa, per un doppio appuntamento allo stadio San Siro di Milano, entrambi sold-out. Sfera Ebbasta celebra i 10 anni di carriera, dall'uscita di XDVR, che ha dato il via alla traduzione mainstream della trap. Tra i brani più importanti di quel disco, in scaletta, appare la titletrack, ma anche la dedica al quartiere in "Ciny" e "Panette". Nella scaletta potrebbe essere presente anche alcuni brani del joint album con Shiva "Santana Money Gang" come "Alleluia" e "Neon". Qui i brani con cui Sfera Ebbasta potrebbe esibirsi nel concerto allo stadio San Siro di Milano, già osservati durante la data zero all'Allianz Stadium di Torino.
- Ciny
- Panette
- XDVR
- BRNBQ
- Bang bang
- Male
- 20 collane
- Serpenti a sonagli
- Ricchi x sempre
- Rockstar
- Cupido
- Happy Birthday
- Pablo
- Sciroppo
- Tesla
- Nuovo range
- Tran Tran
- Baby
- Notti
- Bottiglie Privè
- 15 piani
- Tik Tok
- VDLC
- Giovani Re
- ayayay
- dark money
- Calcolatrici
- G63
- Piove
- Alleluia
- D&G
- Non metterci becco
- Neon
- Visiera a becco
Le date rimanenti del tour 2026 di Sfera Ebbasta
- 9 luglio 2026 – Milano, Stadio San Siro
- 12 luglio 2026 – Firenze, Visarno Arena
- 16 luglio 2026 – Villorba (Treviso), Arena della Marca
- 25 luglio 2026 – Salerno, Salerno Sounds
- 1 agosto 2026 – Palermo, Velodromo Paolo Borsellino
- 14 agosto 2026 – Gallipoli (Lecce), Oversound Music Festival / Parco Gondar Arena
- 15 agosto 2026 – Olbia (Sassari), Red Valley Festival