La scaletta del concerto di Sfera Ebbasta allo stadio San Siro di Milano, l’ordine delle canzoni

Questa sera, mercoledì 8 luglio 2026, si terrà il concerto di Sfera Ebbasta allo stadio San Siro di Milano. Tra “Panette” e “Serpenti a sonagli”, qui i brani con cui si potrebbe esibire il rapper a Milano.

Sfera Ebbasta, via IG

Stasera e domani, 8 e 9 luglio 2026, Sfera Ebbasta ritorna a casa dopo la data zero all'Allianz Stadium di Torino. Il rapper di "Santana Money Gang" si esibirà nello stadio della sua città per due date consecutive, entrambe completamente sold-out. Si tratta di un ritorno storico per l'autore di "X2VR", che aveva già bissato lo stadio meneghino nel 2024, completando anche quella volta un doppio sold-out da 120mila persone il 24 e il 25 giugno. Dopo la doppia data milanese, Sfera Ebbasta viaggerà alla Visarno Arena di Firenze, prima di trasferirsi a Viterbo e successivamente Salerno, Palermo e Gallipoli il 14 agosto con la partecipazione all'Oversound Music Festival. L'ultima data sarà, il giorno successivo, al Red Valley Festival di Olbia, in Sardegna.

La scaletta del concerto di Sfera Ebbasta allo stadio San Siro di Milano

Mancano poche ore al ritorno del Trap King a casa, per un doppio appuntamento allo stadio San Siro di Milano, entrambi sold-out. Sfera Ebbasta celebra i 10 anni di carriera, dall'uscita di XDVR, che ha dato il via alla traduzione mainstream della trap. Tra i brani più importanti di quel disco, in scaletta, appare la titletrack, ma anche la dedica al quartiere in "Ciny" e "Panette". Nella scaletta potrebbe essere presente anche alcuni brani del joint album con Shiva "Santana Money Gang" come "Alleluia" e "Neon". Qui i brani con cui Sfera Ebbasta potrebbe esibirsi nel concerto allo stadio San Siro di Milano, già osservati durante la data zero all'Allianz Stadium di Torino.

Ciny

Panette

XDVR

BRNBQ

Bang bang

Male

20 collane

Serpenti a sonagli

Ricchi x sempre

Rockstar

Cupido

Happy Birthday

Pablo

Sciroppo

Tesla

Nuovo range

Tran Tran

Baby

Notti

Bottiglie Privè

15 piani

Tik Tok

VDLC

Giovani Re

ayayay

dark money

Calcolatrici

G63

Piove

Alleluia

D&G

Non metterci becco

Neon

Visiera a becco

Le date rimanenti del tour 2026 di Sfera Ebbasta