video suggerito

Perché per Sfera Ebbasta e Shiva, Santana Money Gang è il turning point delle loro carriere Nelle scorse ore è stato pubblicato il joint album tra Sfera Ebbasta e Shiva dal titolo Santana Money Gang: qui il racconto di un album che potrebbe cambiare le carriere dei due artisti. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Vincenzo Nasto

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Shiva e Sfera Ebbasta, via Instagram

Più di un opaco tentativo di collaborazione, più della ricerca spasmodica di ciò che è e di ciò che non è rap, Santana Money Gang è il tentativo di restituire qualcosa di "reale" alla narrazione di Shiva e Sfera Ebbasta. E non stiamo per forza parlando di ciò che accade dentro l'album, nell'ennesimo ripescaggio di ciò che sono diventati i simboli del rap italiana, da Badabum Cha Cha a Ragazzi Fuori, passando per All'ultimo respiro e Una volta sola, derivanti da che potremmo riunire sotto l'antica formazione della Dogo Gang. Anzi, se proprio c'è un aspetto che demolisce l'ascolto in alcuni tratti è proprio l'incessante revival del passato, più o meno recente della scena, che appare in alcuni tratti una piacioneria ormai superata da qualche anno.

Ma ritorniamo all'aspetto di realtà che quest'album accoglie: Santana Money Gang suggella un rapporto nel rap italiano, se vogliamo tenerci larghi, ma in prospettiva sicuramente del rap milanese. E non c'è solo il reciproco rispetto, le collaborazioni passate e le foto in tribunale a suggellarlo: c'è soprattutto la scelta di comunicazione di un joint album, annunciato solo 24 ore prima. Assurdo se lo paragoniamo alle ultime uscite di Sfera Ebbasta, che trainava con sé un impero multimilionario fatto di release party, documentari su Prime Video e collaborazioni internazionali. Più vicino sicuramente a Shiva, invece, la proiezione di uno street album, che come unico racconto alternativo alla musica, si produce in un'apparizione nel format 48 ore con Nicolò De Devitiis de Le Iene.

Per entrambi, associare il proprio nome a quello dell'altro, in questo momento, appare la scelta più sensata: il modo giusto di venirsi incontro, avvicinando la dimensione più pop della trap e quella più "street" di Milano. Non due lati della stessa medaglia, perché anche facendo combaciare i lavori di entrambi, rimane fuori tanto di ciò che "di nuovo" appare tra le strade della città (ex Nerissima Serpe, Artie 5ive, Papa V etc). E allora cosa rimane di reale in tutto questo? L'urgenza. Un tratto che è possibile osservare sin dai primi secondi del progetto con SNTMNG e continua con Non Metterci Becco.

Leggi anche Al via la vendita generale dei biglietti del concerto di Lady Gaga a Milano: prezzi e dove acquistarli

Ecco, forse tra le idee più interessanti nella comunicazione dell'album c'è stata quella di fornire il suono del ritornello all'adult star Martina Smeraldi, che solo pochi giorni fa lo aveva utilizzato in un video sul suo profilo TikTok: la stessa la ritroveremo nell'intro di D&G. Un altro momento positivo del progetto, prodotto da Drillionaire e Finesse, è la versione demo di Over, con il beat che accompagna una scarica di punchline tra i due tra cui quella che fa:"Tutti i miei fra' c'hanno una para nuova: non farsi legare da Fabri Corona". In un tentativo sommesso poi di chiudere l'album con una canzone dai tratti malinconici, arriva Paranoia: delude la dimensione outro che questo singolo poteva raggiungere, ripercorrendo una narrazione legata a brani come 15 Piani proprio di Sfera Ebbasta, senza però avvicinarsi alle sue melodie.

Il senso di urgenza, ma anche di realtà sottolineato prima, si intromette però in una dinamica di ipersaturazione di un mercato in cui si avverte qualche mancanza anche dal punto di vista sonoro. Il tentativo con Maybach che riprende Lady di Austin Mahone e Pitbull, o la batteria di Come se non fossi nei guai, che riprende Sticky di Drake (era accaduto anche in -3 Perdere il volo di Lazza in Locura), sono ormai il segno che ci sarebbe bisogno di qualcosa di diverso. E non si tratta solo di reference o dei vari colori che l'album può trattenere al suo interno, ma di attendersi semplicemente qualcosa che non corrisponda sempre perfettamente all'aspettativa del proprio pubblico.

Se questo è il secondo tentativo per Sfera Ebbasta dopo X2VR di avvicinarsi a ciò che lo aveva reso uno degli artisti europei più importanti della sua generazione, Santana Money Gang può ritenersi un esperimento compiuto. Mentre per Shiva, ormai, aver occupato il gradino più alto della nuova generazione, vicino a Sfera Ebbasta, potrebbe rappresentare il momento più importante della sua carriera musicale, dopo aver affrontato anche il più difficile e controverso della sua vita. Santana Money Gang è il turning point delle carriere di entrambe gli artisti e il loro riavvicinamento potrebbe portare all'inizio di una saga di mixtape, una pepita perduta nel rap italiano.